"Как ее снять": женщина не может смыть жуткую "временную" наклейку на лице (видео)

Элизабет Роуз, использовавшая "временную" татуировку на лице для Хэллоуина, пришла в ужас, когда поняла, что огромные страшные зубы и шрам на ее лице не смываются.

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46-летняя Элизабет Роуз столкнулась с ужасным испытанием, когда поняла, что ее "временная" татуировка на Хэллоуин не исчезает. Тревожности ситуации добавляло то что на следующий день у нее была запланирована важная встреча. Об этом она рассказала в своем ролике в TikTok.

Многие люди готовятся к Хэллоуину с максимальной отдачей, и с каждым годом наряды и макияж становятся все более креативными.

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Однако если на следующий день нужно возвращаться на работу или в школу, остатки вчерашнего наряда или макияжа иногда бывает трудно смыть, в чем на собственном опыте убедилась одна женщина. Элизабет Роуз, использовавшая "временную" татуировку на лице для Хэллоуина, пришла в ужас, когда поняла, что огромные страшные зубы и шрам на ее лице не смываются.

Женщина сняла на видео, как пытается отмыть жуткий рисунок на своем лице Фото: TikTok

Женщина сняла на видео, как пытается отмыть жуткий рисунок на своем лице, а затем поняла, что у нее ничего не получается. Она также наклеила такую же "татуировку" своей семилетней внучке.

"Наклеила тату-наклейку, приобщилась к Хэллоуину, понимаете? Наклеила и на свою внучку, ей семь лет, и моя дочь звонит и спрашивает, как ее снять. Ну, это же не так сложно, правда?" — говорит Элизабет.

Женщина взяла ватный диск, чтобы попытаться оттереть наклейку, но у нее ничего не получилось. Элизабет напряглась, вспомнив что у нее завтра встреча.

В комментариях зрители предлагали советы, как очистить лицо и смеялись над нелепостью ситуации. Оба ролика набрали миллионы просмотров.

"От одной мысли, что ты в таком виде войдешь в офис, я просто теряюсь, а ведь я тебя даже не знаю. Ты получишь одобрение всех своих проектов, если появишься на собрании в таком виде", — написал один из них.

Позже Элизабет Роуз сняла второй видеоролик с новой татуировкой на лице, чтобы опробовать некоторые варианты ее удаления.

В качестве возможных решений она перечислила водку, антибактериальный гель, клейкую ленту, оливковое масло и жидкость для снятия лака с ногтей. Но начала она с коричневой посылочной ленты, которую намотала на руку, а затем приложила к щеке. Таким образом женщина хотела найти универсальное средство.

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