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МирФан

"Как ее снять": женщина не может смыть жуткую "временную" наклейку на лице (видео)

Наклейка на Хэллоуин, маска на Хэллоуин, жуткий макияж, не смывается макияж, не смывается временное тату, Хэллоуин, жуткое лицо, важная встреча
Фото: Amazon | Иллюстративное фото

Элизабет Роуз, использовавшая "временную" татуировку на лице для Хэллоуина, пришла в ужас, когда поняла, что огромные страшные зубы и шрам на ее лице не смываются.

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46-летняя Элизабет Роуз столкнулась с ужасным испытанием, когда поняла, что ее "временная" татуировка на Хэллоуин не исчезает. Тревожности ситуации добавляло то что на следующий день у нее была запланирована важная встреча. Об этом она рассказала в своем ролике в TikTok.

Многие люди готовятся к Хэллоуину с максимальной отдачей, и с каждым годом наряды и макияж становятся все более креативными.

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Однако если на следующий день нужно возвращаться на работу или в школу, остатки вчерашнего наряда или макияжа иногда бывает трудно смыть, в чем на собственном опыте убедилась одна женщина. Элизабет Роуз, использовавшая "временную" татуировку на лице для Хэллоуина, пришла в ужас, когда поняла, что огромные страшные зубы и шрам на ее лице не смываются.

Наклейка на Хэллоуин, маска на Хэллоуин, жуткий макияж, не смывается макияж, не смывается временное тату, Хэллоуин, жуткое лицо, важная встреча Fullscreen
Женщина сняла на видео, как пытается отмыть жуткий рисунок на своем лице
Фото: TikTok

Женщина сняла на видео, как пытается отмыть жуткий рисунок на своем лице, а затем поняла, что у нее ничего не получается. Она также наклеила такую же "татуировку" своей семилетней внучке.

"Наклеила тату-наклейку, приобщилась к Хэллоуину, понимаете? Наклеила и на свою внучку, ей семь лет, и моя дочь звонит и спрашивает, как ее снять. Ну, это же не так сложно, правда?" — говорит Элизабет.

Женщина взяла ватный диск, чтобы попытаться оттереть наклейку, но у нее ничего не получилось. Элизабет напряглась, вспомнив что у нее завтра встреча.

@makeupandmeltdowns #tattoo #sticker #makeup #halloween #fail #help #foryou #fypシ ♬ original sound - Elizabeth

В комментариях зрители предлагали советы, как очистить лицо и смеялись над нелепостью ситуации. Оба ролика набрали миллионы просмотров.

"От одной мысли, что ты в таком виде войдешь в офис, я просто теряюсь, а ведь я тебя даже не знаю. Ты получишь одобрение всех своих проектов, если появишься на собрании в таком виде", — написал один из них.

Позже Элизабет Роуз сняла второй видеоролик с новой татуировкой на лице, чтобы опробовать некоторые варианты ее удаления.

@makeupandmeltdowns Replying to @Elizabeth Rose #tattoo #sticker #scary #halloween #fypシ #foryou ♬ original sound - Elizabeth

В качестве возможных решений она перечислила водку, антибактериальный гель, клейкую ленту, оливковое масло и жидкость для снятия лака с ногтей. Но начала она с коричневой посылочной ленты, которую намотала на руку, а затем приложила к щеке. Таким образом женщина хотела найти универсальное средство.

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