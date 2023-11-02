"Был монстром": девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем

Невеста незадолго до свадьбы узнала о другой "жуткой" стороне своего избранника. Пообщавшись с людьми из его родного города она поняла, что ей нужно бежать.

Related video

Женщина, которая решила не называть свое имя, побывала в родном городе своего жениха, где она столкнулась с неприятной правдой о своем возлюбленном. Она обнаружила, что в свои школьные годы он издевался над своими одноклассниками. Об этом девушка под ником ThrowRA-Pale рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, что вместе с будущим мужем, который работает полицейским, недавно посетила его родной город, чтобы отпраздновать помолвку. Вскоре после этого она начала получать сообщения в социальных сетях от незнакомцев и даже от родственника своего жениха. В этих сообщениях утверждалось, что ее возлюбленный был "монстром в старшей школе".

Важно

Размахивал вилами: учителя в костюме Сатаны отстранили от занятий (фото)

Девушка попросила доказательства и была добавлена в групповой чат, где были опубликованы видео и рассказы о том, что ее парень вытворял в старшей школе.

"Его действия были как из фильма ужасов: угрозы, физическое и сексуальное насилие", — написала она.

Женщина призналась, что увиденное напугало ее. Она решила тайно уйти от своего возлюбленного. Однако жених нашел ее публикацию, в которой она описала произошедшее. Он попытался убедить невесту, что с тех пор он изменился в лучшую сторону и научился контролировать свой гнев. Вопреки всем уговорам девушка просила его отпустить ее и не искать, если он действительно любит ее.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

В комментариях многие люди обвинили девушку в том, что она не осознала вовремя, что мужчина представляет опасность. Некоторые читатели заявили, что девушке стоило бы быть более настороженной еще тогда, когда он, будучи при исполнении, взял ее личный номер телефона, чтобы познакомиться поближе.

"Если ты полицейский, это не означает, что ты хороший человек", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что женщина заменила сливки грудным молоком, чтобы отомстить коллеге в офисе. Саванна купила целую бутылку, и обнаружила, что та быстро закончилась. Когда она поняла, что кто-то из ее коллег угостился, решила заменить жидкость своим грудным молоком, чтобы проучить их.

Также стало известно, что женщина хотела обокрасть мужчину постарше, но потом влюбилась. 30-летняя Кэрри Лей познакомилась с 63-летним Рэнди на сайте Tinder. Поначалу женщина планировала получить от него как можно больше подарков, но неожиданно у нее появились чувства к состоятельному мужчине.