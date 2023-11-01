Размахивал вилами: учителя в костюме Сатаны отстранили от занятий (фото)

Когда ученики входили в класс, преподаватель размахивал вилами над их головами и говорил: "Слава Сатане". Многим подросткам подобная выходка пришлась не по душе.

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В США преподаватель средней школы города Меса (штат Аризона) был отстранен от работы после того, как несколько учеников, по сообщениям, были напуганы его костюмом Сатаны на Хэллоуин. Об этом пишет Huffpost.

На прошлой неделе, когда ученики пришли в класс то увидели учителя, который носит рога дьявола и держит в руках вилы.

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Когда каждый ученик входил в класс, учитель, как сообщается, размахивал вилами над их головами и говорил: "Слава Сатане". Натаниэль Гамлет рассказал журналистам, что, хотя некоторые ученики сочли выходку учителя забавной, а другие просто отмахнулись от нее, лично ему она не понравилась по религиозным причинам.

"Я сказал: "Не делайте этого со мной", и оттолкнул вилы, может быть, три или четыре раза. Он все равно говорил одно и тоже и продолжал делать это", — сказал Гамлет в интервью KPNX.

Позже учитель, имя которого не называли, сообщил журналистам, что костюм Сатаны был частью "Недели духа", посвященной Хэллоуину.

"Участие в подобных мероприятиях — это для меня способ привлечь учеников и привнести в класс веселье. Ничего сложного в этом нет", — говорит преподаватель.

Когда ученики входили в класс, учитель размахивал вилами над их головами Фото: KPNX

Однако Натаниэль Гамлет не согласился и рассказал об этом своему отцу, бывшему кандидату в члены совета директоров государственной школы Месы Крису Гамлету, который сообщил о случившемся директору школы.

"Я был в ярости, потому что я тоже христианин. Что меня действительно взбесило, так это то, что мой сын продолжал говорить ему "нет", а учитель продолжал стоять на своем", — сказал Крис Гамлет.

В результате на следующий день учитель вывели из класса посреди занятия и отправили в оплачиваемый административный отпуск, говорится в заявлении школьного округа Меса. На ситуацию отреагировал и Натаниэль Гамлет, который посчитал отстранение от работы справедливым, но сказал, что учитель неоднократно плохо поступал со всеми учениками, поэтому его следует уволить.

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