"Як її зняти": жінка не може змити моторошну "тимчасову" наліпку на обличчі (відео)

Елізабет Роуз, яка використала "тимчасове" татуювання на обличчі для Гелловіна, жахнулася, коли зрозуміла, що величезні страшні зуби та шрам на її обличчі не змиваються.

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46-річна Елізабет Роуз зіткнулася з жахливим випробуванням, коли зрозуміла, що її "тимчасове" татуювання на Гелловін не зникає. Тривожності ситуації додавало те, що наступного дня у неї була запланована важлива зустріч. Про це вона розповіла у своєму ролику в TikTok.

Багато людей готуються до Гелловіну з максимальною віддачею, і з кожним роком вбрання і макіяж стають дедалі креативнішими.

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Однак якщо наступного дня потрібно повертатися на роботу або до школи, залишки вчорашнього вбрання або макіяжу іноді буває важко змити, у чому на власному досвіді переконалася одна жінка. Елізабет Роуз, яка використала "тимчасове" татуювання на обличчі для Гелловіна, жахнулася, коли зрозуміла, що величезні страшні зуби та шрам на її обличчі не змиваються.

Жінка зняла на відео, як намагається відмити моторошний малюнок на своєму обличчі Фото: TikTok

Жінка зняла на відео, як намагається відмити моторошний малюнок на своєму обличчі, а потім зрозуміла, що в неї нічого не виходить. Вона також наклеїла таке ж "татуювання" своїй семирічній онучці.

"Наклеїла тату-наклейку, долучилася до Гелловіну, розумієте? Наклеїла і на свою онуку, їй сім років, і моя дочка дзвонить і питає, як її зняти. Ну, це ж не так складно, правда?" — каже Елізабет.

Жінка взяла ватний диск, щоб спробувати відтерти наклейку, але в неї нічого не вийшло. Елізабет напружилася, згадавши, що в неї завтра зустріч.

У коментарях глядачі пропонували поради, як очистити обличчя і сміялися над безглуздістю ситуації. Обидва ролики набрали мільйони переглядів.

"Від однієї думки, що ти в такому вигляді увійдеш до офісу, я просто гублюся, але ж я тебе навіть не знаю. Ти отримаєш схвалення всіх своїх проєктів, якщо з'явишся на зборах у такому вигляді", — написав один із них.

Пізніше Елізабет Роуз зняла другий відеоролик з новим татуюванням на обличчі, щоб випробувати деякі варіанти його видалення.

Як можливі рішення вона перерахувала горілку, антибактеріальний гель, клейку стрічку, оливкову олію і рідину для зняття лаку з нігтів. Але почала вона з коричневої посилкової стрічки, яку намотала на руку, а потім приклала до щоки. Таким чином жінка хотіла знайти універсальний засіб.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка замінила вершки грудним молоком, щоб помститися колезі в офісі. Саванна купила цілу пляшку, і виявила, що та швидко закінчилася. Коли вона зрозуміла, що хтось із її колег пригостився, вирішила замінити рідину своїм грудним молоком, щоб провчити їх.

Також стало відомо, що жінка хотіла обікрасти старшого чоловіка, але потім закохалася. 30-річна Керрі Лей познайомилася з 63-річним Ренді на сайті Tinder. Спочатку жінка планувала отримати від нього якомога більше подарунків, але несподівано в неї з'явилися почуття до заможного чоловіка.