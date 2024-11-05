Одружений чоловік мав чотири коханки: вони жили в одному комплексі, але не знали одна про одну

Шахрай обманював довірливих жінок, виманюючи у них десятки тисяч юанів. Досі лишається загадкою, як йому вдавалося не попастися на гарячому впродовж чотирьох років.

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Одружений чоловік з Китаю, окрім офіційної дружини, мав ще чотири коханки, які жили в одному житловому комплексі, але не знали одна про одну. Їхній таємний зв'язок, що тривав понад чотири роки, розкрили випадково. Про це пише видання SCMP.

Повідомляється, що фігурант цієї історії, Сяоцзюнь (ім’я змінено), родом з провінції Цзілінь, що на північному сході Китаю. Чоловік виріс у неблагополучній сім'ї й покинув середню школу, однак створив собі образ "багатія у другому поколінні". Він мав неабиякий успіх у побудові стосунків з жінками, обдаровуючи їх підробленими предмети розкоші, купленими в інтернеті за копійки.

Коли одна з його обранець, Сяоцзя, завагітніла, чоловік запропонував їй зареєструвати шлюб. Невдовзі молода дружина дізналась про його реальне фінансове становище. Зрештою, вона вирішила виховувати дитину сама та вигнала чоловіка з дому.

Всього через тиждень після переїзду Сяоцзюнь познайомився в онлайн-грі з іншою жінкою й застосував схожу тактику, аби завоювати її довіру та прихильність, у підсумку виманивши 140 тисяч юанів (19 700 доларів США), які спустив на підтримання свого заможного іміджу.

Попри розлучення з дружиною і новий роман, Сяоцзюнь продовжував організовувати подібні схеми з трьома іншими жінками, які мешкали в його житловому комплексі: студентками університету Сяомінь та Сяосінь, а також медсестрою Сяолан. Його нові жертви також збідніли на десятки тисяч юанів.

Китаєць роками виманював гроші у жінок Фото: Facebook/SCMP composite

Торік у квітні Сяосінь терміново потрібно було заплатити за навчання і вона попросила коханого повернути 10 тисяч юанів. Той своєю чергою орендував розкішний автомобіль, щоб зустрітися з дівчиною, передав чорний пластиковий пакет й зазначив, що там 100 тисяч юанів, але наказав не відкривати сумку, бо це начебто для "важливої справи".

Через місяць Сяосінь помітила, що коханий все рідше виходить на зв'язок й почав ігнорувати її. Перевіривши сумку, вона побачила підроблену готівку й повідомила про це поліції, яка згодом затримала шахрая.

Нещодавно прокуратура району Фенгман міста Цзілінь засудила Сяоцзюня до дев'яти років і шести місяців ув'язнення, а також оштрафувала його на 120 тисяч юанів за шахрайство, двоєженство та крадіжку. Знайдені в нього вдома 280 тисяч юанів конфіскували й повернули потерпілим.

Досі лишається загадкою, як китайцю вдавалося підтримувати стосунки з різними жінками в одному житловому комплексі й не попастися на гарячому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка відхилила пропозицію руки та серця свого партнера після 10 років стосунків. Чоловік пояснює, що не поспішав з одруженням, позаяк боровся з тривожністю, а також ADHD — розладом, пов’язаним з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Одного дня, наважившись створити сім’ю, він несподівано отримав відмову й згодом розповів про це у Reddit.

Крім того, 21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів.