"Жила як у казці": за два місяці до весілля жінка дізналась, що її нареченого не існує (фото)

На перше спільне Різдво коханий зробив Меган пропозицію, подарувавши діамантову каблучку від Cartier, яка виявилась підробкою.

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27-річна Меган Кларк з острова Вайт (Велика Британія) за два місяці до весілля несподівано з’ясувала, що вся біографія її нареченого, "лорда" Берті Андервуда, насправді абсолютна вигадка. Про історію нещасного кохання жінка розповіла журналістам видання Metro.

За словами британки, усе починалося "як у казці": вона регулярно отримувала квіти, дорогі подарунки, проводила з коханим розкішні вечори у Лондоні та каталась з ним на Bentley.

"Він був чарівним, добрим, уважним, люблячим. Справжнім джентльменом", — згадує Меган, яка згодом переїхала до свого бойфренда, який жив у триповерховому будинку на березі моря.

Пропонував титул леді

На перше спільне Різдво коханий зробив жінці пропозицію, подарувавши діамантову каблучку від Cartier (згодом з’ясувалось, що це підробка). Також сказав, що вона може отримати титул леді, якщо цього забажає.

Втім, після 18 місяців спільного життя все пішло шкереберть. Коли парі почали надходити листи, адресовані іншим людям, у Меган з'явились питання. Чоловік спершу відмахувався, запевняючи, що кореспонденція призначена попереднім орендарям.

Меган регулярно отримувала квіти, дорогі подарунки, проводила з коханим розкішні вечори у Лондоні Фото: Channel 4

Кларк вирішила провести власне розслідування: вона почала шукати інформацію в інтернеті й дізналась, що її коханого "Берті" насправді звали Роберт Мадейскі — він мав кілька судимостей за шахрайство.

Романтична афера

За словами правоохоронців, ця романтична афера передбачає, що шахрай докладає всіх зусиль, аби завоювати довіру своєї жертви й переконати її в тому, що вони перебувають у справжніх стосунках.

Національне бюро розвідки шахрайства у Великій Британії повідомляє, що кількість таких випадків зросла на 8,4% порівняно з минулим роком.

"Романтичне шахрайство — це злочин, про який дуже рідко повідомляють. Немає нічого ганебного у тому, щоб розповісти свою історію, адже саме завдяки такому обміну інформацією ми зможемо дізнатися про тактику, яка використовується, й зловити винних", — каже детектив Олівер Літтл.

Жертви шахрая

Меган вирішила написати про свій досвід у соціальних мережах, щоб застерегти інших людей від подібних помилок. Згодом жінка отримала повідомлення від інших жертв, які розповіли, що також мали романтичні стосунки з Робертом.

"Кожна людина, з якою він це робив, була іншою. Немає жодної закономірності щодо типу, статі чи віку. Тобто між ними ніколи не було справжніх почуттів. Думаю, що це така людина, яка по-справжньому не може нікого полюбити", — підсумувала Меган.

Роберт Мадейскі займається шахрайством Фото: Channel 4

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Наталі Делер та її чоловік Колін, які перебувають у шлюбі з 2020 року, випадково побачили себе на спільному фото, зробленому ще у дитячому садку. Вони обоє виросли у Фресно (Каліфорнія, США), але їхні шляхи не перетиналися до коледжу. Принаймні, вони довго так думали.

Крім того, один користувач Reddit, який не назвав свого імені, розповів на форумі, що випадково дізнався про зраду коханої, коли знайшов у своєму гардеробі речі, що належали незнайомцю.