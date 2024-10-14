"Розлучена" в дитсадочку пара через десятиліття знову зустрілася й створила сім'ю (фото)

Чоловік та дружина зі США через 10 років романтичних стосунків дізналися, що були знайомі у дитинстві, але забули одне про одного.

Related video

Наталі Делер та її чоловік Колін, які перебувають у шлюбі з 2020 року, випадково побачили себе на спільному фото, зробленому ще у дитячому садку. Вони обоє виросли у Фресно (Каліфорнія, США), але їхні шляхи не перетиналися до коледжу. Принаймні, вони довго так думали.

"Ми ходили до різних шкіл, але навчалися в одному коледжі у Південній Каліфорнії. Там і познайомилися, здружились й згодом почали зустрічатися. Потім з'ясувалось, що наші батьки живуть менш ніж за три милі один від одного й мають кілька спільних друзів. Світ дуже тісний!" — розповідає Наталі на своїй сторінці у TikTok.

Пара була в одному дитячому садочку Фото: Natalie DeLaere

Нещодавно мама Коліна привезла синові коробку з речами, які вона знайшла на горищі, готуючись до переїзду. Серед іншого там була його фотографія з дитячого садочка — на цьому знімку хлопчик стояв поруч зі своєю майбутньою дружиною.

"Це було, чесно кажучи, сюрреалістично і смішно! Ми не можемо повірити, що знадобилося 10 років, аби дізнатися правду. Раніше думали, що вперше зустрілися, коли нам було по 18 років. Тоді ми дуже швидко закохалися одне в одного й почали мріяти про спільне майбутнє. Це божевілля. Довелося поїхати у коледж, аби зустріти кохання всього мого життя, яке насправді жило по сусідству. Це робить історію нашого кохання ще більш особливою й змушує думати про те, що споріднені душі завжди пов'язані між собою", — додає Делер.

Наталі та Колін зустрілися через роки й побралися Фото: Natalie DeLaere

За її словами, ця історія стане їхньою сімейною легендою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що суд в Китаї відмовив подружжю у розлученні, попри те, що чоловік був звинувачений у домашньому насильстві й під час розгляду справи виніс дружину із зали суду.

А от 37-річна Селіна протягом 10 років була одружена з 44-річним Джозефом й народила йому трьох дітей, а потім за допомогою ДНК-тесту дізналася, що коханий є її двоюрідним братом.