Матір трьох дітей зробила ДНК-тест й дізналась несподівану правду про свого чоловіка

44-річний Джозеф спочатку все заперечував, але, вивчивши отримані в результаті генетичної експертизи дані, усвідомив правду.

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37-річна Селіна протягом 10 років була одружена з 44-річним Джозефом й народила йому трьох дітей, а потім за допомогою ДНК-тесту дізналася, що коханий є її двоюрідним братом. Про це пише видання The Sun.

Сімейна таємниця розкрилась після того, як пара зробила ДНК-тест, щоб дізнатися більше інформації про свій рід. Подружжя навіть не підозрювало, що є братом та сестрою, до того, як відправили свої мазки на аналіз. Вони були повністю шоковані, отримавши результати.

"Коли зрозуміла, що ми – кузени, мене трохи знудило. Я подумала, що нам слід розлучитися, але потім вирішила, що заради дітей маємо залишатися разом", — зізналась Селіна в розмові з журналістами.

Джозеф спочатку все заперечував, але, вивчивши отримані дані, усвідомив правду. Коли подружжя розповіло про цей факт своїм дітям, то вони були збентежені й трохи налякані.

Селіна та Джозеф виявились братом і сестрою Фото: YouTube/Love Don't Judge

"Іноді я відчуваю себе трохи дивно. Це зовсім не те, чим хочеться хвалитися. Якби батьки дізналися про те, що вони брат і сестра, ще до одруження, то продовжувати стосунки було б неправильно. Але оскільки вони дізналися після, то не бачу в цьому жодної проблеми", — зізнався їхній старший син.

Селіна вирішила поділитися своєю історією в соціальних мережах й отримала чимало коментарів від хейтерів. Наприклад, одна дописувачка назвала їхній шлюб "тривожним", в той час, як інший юзер пожалів дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.