Мать троих детей сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду о своем муже

44-летний Джозеф сначала все отрицал, но, изучив полученные в результате генетической экспертизы данные, осознал правду.

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37-летняя Селина в течение 10 лет была замужем за 44-летним Джозефом и родила ему троих детей, а затем с помощью ДНК-теста узнала, что любимый является ее двоюродным братом. Об этом пишет издание The Sun.

Семейная тайна раскрылась после того, как пара решила сделать ДНК-тест, чтобы узнать больше информации о своем роде. Супруги даже не подозревали, что являются братом и сестрой, до того, как отправили свои мазки на анализ. Они были полностью шокированы, получив результаты.

"Когда поняла, что мы — кузены, меня немного стошнило. Я подумала, что нам следует расстаться, но потом решила, что ради детей мы должны оставаться вместе", — призналась Селина в разговоре с журналистами.

Джозеф сначала все отрицал, но, изучив полученные данные, осознал правду. Когда супруги рассказали об этом факте своим детям, то они были смущены и немного напуганы.

Селина и Джозеф оказались братом и сестрой Фото: YouTube/Love Don't Judge

"Иногда я чувствую себя немного странно. Это совсем не то, чем хочется хвастаться. Если бы родители узнали о том, что они брат и сестра, еще до женитьбы, то продолжать отношения было бы неправильно. Но поскольку они узнали после, то не вижу в этом никакой проблемы", — признался их старший сын.

Селина решила поделиться своей историей в социальных сетях и получила немало комментариев от хейтеров. Например, одна пользовательница назвала их брак "тревожным", в то время, как другой юзер пожалел детей.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.