"Счастливого пути": мужчина развелся после объявления результата ДНК-теста

Генетическая экспертиза перевернула жизнь семьи с ног на голову — никто из них и не подозревал, что все закончится таким образом.

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Женщина рассказала, что ее мать сделала ДНК-тест, чтобы немного больше узнать о своей семье, но результаты оказались очень неожиданными. Как выяснилось, у нее есть давно потерянный родной брат. Об этом пишет издание Mirror.

Мать узнала, что ее отец был вынужден разорвать отношения со своей любовницей, потому что она родом из очень религиозной семьи, где подростковая беременность не одобрялась.

"Ей пришлось отказаться от ребенка. Семья не знала об этом до прошлого года. Моему дедушке также удалось сохранить эту тайну в течение 60 с лишним лет, что шокирует", — добавляет пользовательница Reddit.

В конце концов, мама встретилась со сводным братом — и не могла поверить, насколько он похож на ее отца. Они начали проводить много времени вместе, делиться историями о своем детстве.

ДНК-тест разрушил брак мужчины Фото: Flickr

Однако жена этого мужчины начала ревновать, ведь он проводил слишком много времени с "новой" сестрой.

"Он всю жизнь жил в 20 минутах от нас, а мы понятия не имели. Даже ходили к одному семейному врачу. Единственный минус в том, что, узнав обо всем этом, его жена начала ревновать и они развелись", — говорится в рассказе.

Впрочем, племянница считает, что дяде лучше без этих отношений, и говорит, что недавно он начал встречаться с другой женщиной.

Комментируя пост, один пользователь написал: "Как по мне, это не звучит как недостаток. Счастливой ей дороги". Другой добавил: "Возможно, семья добавила ему смелости, чтобы наконец уйти".

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.