Прошло 73 года: мужчина благодаря ДНК-тесту нашел брата, украденного в детстве (фото)

В 1951 году власти Окленда перевернули каждый камень в поисках пропавшего без вести Альбино. Полиция, солдаты, береговая охрана отчаянно искали любые зацепки, но все тщетно.

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79-летний Луис Армандо Альбино, пожарный на пенсии и ветеран морской пехоты, который два года воевал во Вьетнаме, после долгой разлуки встретился с потерянным в детстве родным братом — 83-летним Роджером, а также остальными членами своей биологической семьи. Об этом пишет газета The Mercury News.

Эта история берет свое начало 21 февраля 1951 года, когда неизвестная женщина выманила Луиса из парка в Западном Окленде (Калифорния, США), где он играл со своим старшим братом Роджером.

Мальчик с матерью Антонией и пятью братьями и сестрами тогда как раз прибыл в США из Пуэрто-Рико и совсем не понимал английского, но незнакомка пообещала ему сладости на испанском. Ничего не подозревая, он пошел за похитительницей и исчез на более чем семь десятилетий.

В 1951 году власти города перевернули каждый камень в поисках пропавшего без вести Альбино. Полиция, солдаты, береговая охрана отчаянно искали любые зацепки, но все тщетно. Как позже стало известно, похитительница повезла его на другой конец США.

Луис был похищен 21 февраля 1951 года Фото: Alida Alequin

Со временем Луис забыл о своей биологической семье, но некоторые детские воспоминания так и остались. Неудивительно, что однажды он даже решил пройти ДНК-экспертизу — это на самом деле стало поворотным событием в его жизни.

Сообщается, что мать Луиса Альбино умерла в возрасте 92 лет. Старушка до последнего верила и молилась, что ее сын жив. Почти ежедневно посещала центр розыска пропавших без вести, но так и не получив никаких известий.

В 2020 году племянница Луиса, которую зовут Алида, ради развлечения также сделала ДНК-тест и быстро нашла зацепку: 22% совпадения с мужчиной на восточном побережье. Она сравнила свежие фотографии с архивными и была уверена, что это ее пропавший дядя.

Вскоре 79-летний Луис снова увидел свою настоящую семью.

"Они крепко обнялись, сели и просто разговаривали о дне похищения и их военной службе", — рассказывает Алида Алекин.

В этом году в июле Альбино снова приехал в Окленд на три недели — это был последний раз, когда он видел Роджера, который вскоре умер в возрасте 83 лет.

Сам Луис немного рассказывает о том, что с ним произошло. У него остались некоторые воспоминания о похищении и путешествии по стране, но "приемная" семья никогда не отвечала на его вопросы о том, что произошло в детстве.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.