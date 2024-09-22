Минуло 73 роки: чоловік завдяки ДНК-тесту знайшов брата, якого вкрали у дитинстві (фото)

У 1951 році влада Окленда перевернула кожен камінь у пошуках зниклого безвісти Альбіно. Поліція, солдати, берегова охорона відчайдушно шукали будь-які зачіпки, але все марно.

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79-річний Луїс Армандо Альбіно, пожежник на пенсії та ветеран морської піхоти, який два роки воював у В'єтнамі, після довгої розлуки зустрівся зі втраченим у дитинстві рідним братом — 83-річним Роджером, а також рештою своєї біологічної родини. Про це пише газета The Mercury News.

Ця історія бере свій початок 21 лютого 1951 року, коли невідома жінка виманила Луїса з парку в Західному Окленді (Каліфорнія, США), де він грався зі своїм старшим братом Роджером.

Хлопчик з матір'ю Антонією та п'ятьма братами та сестрами тоді якраз прибув до США з Пуерто-Рико й зовсім не розумів англійської, але незнайомка пообіцяла йому солодощі іспанською. Нічого не підозрюючи, він пішов за викрадачкою й зник на понад сім десятиліть.

У 1951 році влада міста перевернула кожен камінь у пошуках зниклого безвісти Альбіно. Поліція, солдати, берегова охорона відчайдушно шукали будь-які зачіпки, але все марно. Як пізніше стало відомо, викрадачка повезла його на інший кінець США.

Луїс викрали 21 лютого 1951 року Фото: Alida Alequin

З часом Луїс забувся про свою біологічну родину, але деякі дитячі спогади так і залишилось. Тож не дивно, що одного дня він навіть наважився пройти ДНК-експертизу — це насправді стало поворотною подією в його житті.

Повідомляється, що мати Луїса Альбіно померла у віці 92 років. Старенька до останнього вірила та молилася, що її син живий. Майже щодня відвідувала центр розшуку зниклих безвісти, але так і не отримавши жодної звістки.

У 2020 році племінниця Луїса, яку звуть Аліда, заради розваги також зробила ДНК-тест і швидко знайшла зачіпку: 22% збігу з чоловіком на східному узбережжі. Вона порівняла свіжі фотографії з архівними й була впевнена, що це її зниклий дядько.

Невдовзі 79-річний Луїс знову побачив свою справжню сім'ю.

"Вони міцно обійнялися, сіли й просто розмовляли про день викрадення та їхню військову службу", — розповідає Аліда Алекін.

Цьогоріч у липні Альбіно знову приїхав до Окленда на три тижні — це було востаннє, коли він бачив Роджера, який невдовзі помер у віці 83 років.

Сам Луїс небагато розповідає про те, що з ним сталося. У нього лишилися деякі спогади про викрадення та подорож країною, але "названа" сім’я ніколи не відповідала на його запитання про те, що сталося у дитинстві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.