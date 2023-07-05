Зруйнувала життя: жінка заради розваги купила ДНК-тест і дізналася таємницю свого батька

Після викриття таємниці в родині, жінка порадила користувачам мережі не порпатися у минулому, щоб не зруйнувати своє і чиєсь життя.

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У Британії жінка придбала заради розваги набір ДНК за 63 фунти. Він повністю зруйнував її життя. Про це розповідає Mirror.

За словами співрозмовниці видання, її хлопець почав досліджувати історію своєї родини та генеалогію. У нього велика родина, а у неї — лише батько та мати і двоє живих бабусь і дідусів – жодних біологічних тіток, дядьків чи двоюрідних братів. Але весь світ для неї змінився, коли з’явилися результати тесту, які пов’язали її з жінкою в Канаді, про яку вона нічого не знала.

ДНК-тест викрив її тата як негідника, а його донька виявила, що в неї є старша зведена сестра, яка мешкає в Канаді.

Після розмови з батьком жінка дізналася, що у її тата раніше був зв'язок із канадійкою, але він його розірвав після того, як дізнався, що вона вагітна.

"Він сказав їй позбутися дитини і погрожував збрехати, щоб її депортували. Я не думаю, що її депортували, але вона та моя зведена сестра живуть у Канаді.. Я думала, що знаю свого тата. Вона надала мені докази, і мій тато зізнався мені в усьому, але попросив мене не розповідати мамі. Моя зведена сестра не хоче мати з нами нічого спільного, і я ненавиджу відчуття, ніби я брешу своїй мамі. Я також не можу бачити свого тата так само, хоча до всього цього я вважала його найкращим", — розповіла жінка.

Після викриття цієї історії, вона звернулася до соціальних мереж, щоб закликати інших не "порпатися в минулому та розкривати старі таємниці".

Нагадаємо, що у Британії близнюки задля розваги принесли додому сімейний набір ДНК і викрили власну матір у зраді. Вони виявили, що їхній батько — не біологічний.

Раніше повідомлялося, що у Британії жінка влаштувалася на роботу "голою прибиральницею" та стала отримувати шалені гроші. Вона швидко виплатила усі борги і задумалася, щоб піти з основної роботи.