"Щасливої дороги": чоловік розлучився після оголошення результату ДНК-тесту

Генетична експертиза перевернула життя родини з ніг на голову — ніхто з них й гадки не мав, що все закінчиться таким чином.

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Жінка розповіла, що її мати зробила ДНК-тест, аби трохи більше дізнатися про свою родинну, але результати виявились дуже неочікуваними. Як з’ясувалось, у неї є давно втрачений рідний брат. Про це пише видання Mirror.

Матір дізналася, що її батько був змушений розірвати стосунки зі своєю коханкою, тому що вона походила з дуже релігійної сім'ї, де підліткова вагітність не схвалювалася.

"Їй довелося відмовитися від дитини. Родина не знала про це до минулого року. Моєму дідусеві також вдалося зберегти цю таємницю протягом 60 з гаком років, що приголомшує", — додає користувачка Reddit.

Зрештою, мама зустрілася зі зведеним братом — і не могла повірити, наскільки він схожий на її батька. Вони почали проводити багато часу разом, ділитися історіями про своє дитинство.

ДНК-тест зруйнував шлюб чоловіка Фото: Flickr

Однак дружина цього чоловіка почала ревнувати, адже він проводив надто багато часу з "новою" сестрою.

"Він все життя жив за 20 хвилин від нас, а ми й гадки не мали. Навіть ходили до одного сімейного лікаря. Єдиний мінус у тому, що, дізнавшись про все це, його дружина почала ревнувати й вони розлучилися", — йдеться у розповіді.

Втім, племінниця вважає, що дядькові краще без цих стосунків, і каже, що нещодавно він почав зустрічатися з іншою жінкою.

Коментуючи допис, один користувач написав: "Як на мене, це не звучить як недолік. Щасливої їй дороги". Інший додав: "Можливо, родина додала йому сміливості, щоб нарешті піти".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.