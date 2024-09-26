"Щасливої дороги": чоловік розлучився після оголошення результату ДНК-тесту
Генетична експертиза перевернула життя родини з ніг на голову — ніхто з них й гадки не мав, що все закінчиться таким чином.
Жінка розповіла, що її мати зробила ДНК-тест, аби трохи більше дізнатися про свою родинну, але результати виявились дуже неочікуваними. Як з’ясувалось, у неї є давно втрачений рідний брат. Про це пише видання Mirror.
Матір дізналася, що її батько був змушений розірвати стосунки зі своєю коханкою, тому що вона походила з дуже релігійної сім'ї, де підліткова вагітність не схвалювалася.
"Їй довелося відмовитися від дитини. Родина не знала про це до минулого року. Моєму дідусеві також вдалося зберегти цю таємницю протягом 60 з гаком років, що приголомшує", — додає користувачка Reddit.
Зрештою, мама зустрілася зі зведеним братом — і не могла повірити, наскільки він схожий на її батька. Вони почали проводити багато часу разом, ділитися історіями про своє дитинство.
Однак дружина цього чоловіка почала ревнувати, адже він проводив надто багато часу з "новою" сестрою.
"Він все життя жив за 20 хвилин від нас, а ми й гадки не мали. Навіть ходили до одного сімейного лікаря. Єдиний мінус у тому, що, дізнавшись про все це, його дружина почала ревнувати й вони розлучилися", — йдеться у розповіді.
Втім, племінниця вважає, що дядькові краще без цих стосунків, і каже, що нещодавно він почав зустрічатися з іншою жінкою.
Коментуючи допис, один користувач написав: "Як на мене, це не звучить як недолік. Щасливої їй дороги". Інший додав: "Можливо, родина додала йому сміливості, щоб нарешті піти".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.
Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.