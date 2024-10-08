Чоловік під час суду виніс дружину на спині, щоб не дати їй оформити розлучення

Суд не дозволив оформити розлучення, відмітивши, що пара досі має "глибокий емоційний зв'язок".

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Суд в Китаї відмовив подружжю у розлученні, попри те, що чоловік був звинувачений у домашньому насильстві й під час розгляду справи виніс дружину із зали суду. Про це пише видання South China Morning Post.

Жінка з провінції Сичуань, яка фігурує в цій історії під прізвищем Чень, прожила у шлюбі зі своїм чоловіком Лі упродовж 20 років. Подружжя виховує двох синів та доньку.

Нещодавно Чень подала на розлучення, поскаржившись на домашнє насильство, яке повністю зруйнувало їхні стосунки. Мовляв, Лі проявляв жорстокість до неї, коли був у стані алкогольного сп'яніння. Втім, суд не дозволив оформити розлучення, відмітивши, що пара досі має "глибокий емоційний зв'язок" й в теорії може примиритися.

Суддя погодився дати Лі ще один шанс врятувати шлюб Фото: Pixels

Чень подала апеляцію. Під час другого судового засідання Лі розлютився, підняв дружину й вибіг із залу суду, несучи її на спині. Охоронці швидко втрутилися і винесли китайцю догану за неправомірну поведінку.

"Тепер я усвідомлюю серйозність помилки та її негативний вплив. Гарантую, що це ніколи не повториться у майбутньому", — написав він у листі з поясненням.

Зрештою, подружжя таки не розлучилося. Суддя погодився дати Лі ще один шанс врятувати шлюб. Це рішення викликало значне невдоволення в інтернеті — багато людей висловили занепокоєння щодо безпеки жінки.

"Боже мій! Як вони могли не дати розлучення в такій ситуації?";

"Якщо він може винести її із зали суду на людях, що він робить наодинці?";

"Що означає, не дали розлучення? Це можна зробити лише тоді, коли когось забили до смерті?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна медсестра Камілла Фарнбаєр із американського міста Солт-Лейк-Сіті оригінально помстилася своєму колишньому чоловікові, який кинув її після трагічної аварії.

А от 48-річний британський турист Претеш Вагдія витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми.