Мужчина во время суда вынес жену на спине, чтобы не дать ей оформить развод

Суд не позволил оформить развод, отметив, что пара до сих пор имеет "глубокую эмоциональную связь".

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Суд в Китае отказал супругам в разводе, несмотря на то, что мужчина был обвинен в домашнем насилии и во время рассмотрения дела вынес жену из зала суда. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Женщина из провинции Сычуань, которая фигурирует в этой истории под фамилией Чэнь, жила в браке со своим мужем Ли на протяжении 20 лет. Супруги воспитывают двух сыновей и дочь.

Недавно Чэнь подала на развод, пожаловавшись на домашнее насилие, которое полностью разрушило их отношения. Мол, Ли проявлял жестокость к ней, когда был в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, суд не позволил оформить развод, отметив, что пара до сих пор имеет "глубокую эмоциональную связь" и в теории может примириться.

Судья согласился дать Ли еще один шанс спасти брак Фото: Pixels

Чэнь подала апелляцию. Во время второго судебного заседания Ли разозлился, поднял жену и выбежал из зала суда, неся ее на спине. Охранники быстро вмешались и вынесли китайцу выговор за неправомерное поведение.

"Теперь я осознаю серьезность ошибки и ее негативное влияние. Гарантирую, что это никогда не повторится в будущем", — написал он в письме с объяснением.

В конце концов, супруги таки не развелись. Судья согласился дать Ли еще один шанс спасти брак. Это решение вызвало значительное недовольство в интернете — многие люди выразили беспокойство относительно безопасности женщины.

"Боже мой! Как они могли не дать развод в такой ситуации?";

"Если он может вынести ее из зала суда на людях, что он делает наедине?";

"Что значит, не дали развод? Это можно сделать только тогда, когда кого-то забили до смерти?".

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя медсестра Камилла Фарнбаер из американского города Солт-Лейк-Сити оригинально отомстила своему бывшему мужу, который бросил ее после трагической аварии.

А вот 48-летний британский турист Претеш Вагдия потратил за ночь 3,5 тысячи фунтов стерлингов (164,8 тыс. грн) на проституток и выпивку, а своей жене и полицейским заявил, что стал жертвой подлой мошеннической схемы.