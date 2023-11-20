Бросил после аварии: девушка оригинально отомстила предавшему ее бывшему мужу (фото)

Девушка говорит, что из-за травмы, полученной в результате несчастного случая, она уволилась из больницы, где работала медсестрой. А в феврале этого года ее бросил любимый.

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26-летняя медсестра Камилла Фарнбаер из американского города Солт-Лейк-Сити оригинально отомстила своему бывшему мужу, который бросил ее после трагической аварии. Женщина выставила бриллиантовое кольцо (1,6 карата), которое он ей подарил, на продажу в Facebook Marketplace, а затем рассказала об этом на видео в TikTok.

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Девушка говорит, что из-за травмы, полученной в результате несчастного случая, она уволилась из больницы, где работала медсестрой. Любимый мужчина бросил ее в феврале этого года после двух лет брака. Чтобы отомстить ему, Камилла решила продать украшение, а полученные деньги направить на реабилитацию.

Однако реакция TikTok-сообщества была совершенно неожиданной: незнакомые мужчины в комментариях начали приглашать Фарнбаер на свидание.

"Эй, меня не интересует кольцо, но хочу пригласить тебя на чашечку кофе. Что ты об этом думаешь?" — спросил один из ухажеров в комментариях.

Другой пригласил девушку немного развлечься вместе.

"Привет! Мне тоже не нужно твое кольцо. Может, сходим на танцы в стиле кантри? Ну и поговорим о жизни", — написал он.

Мужчины в комментариях начали приглашать Фарнбаер на свидание Фото: instagram//camille.fahrnbauer

По словам Камиллы, если бы мужчины были симпатичными и выглядели более-менее прилично, она могла бы и согласиться на встречу где-то в очень публичном месте, но сразу спросила бы: "Для кого ты искал обручальное кольцо на Facebook Marketplace?".

К слову, американке таки удалось продать кольцо мужчине из Японии. Он сделал предложение своей возлюбленной.

"Было грустно прощаться с обручальным кольцом, но я почувствовала облегчение, словно камень с плеч", — добавила Камилла.

Камилла продала свое обручальное кольцо мужчине из Японии Фото: instagram//camille.fahrnbauer Бриллиантовое обручальное кольцо 1,6 карата Фото: instagram//camille.fahrnbauer

Напомним, ранее Фокус писал о TikTok-блогере, которая в одном из последних видео рассказала о неожиданной находке в смартфоне своего бойфренда. Среди разнообразных программ и файлов она увидела там приложение для знакомства Hinge.

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