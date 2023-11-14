Всколыхнула TikTok: блогерша показала самый страшный макияж (видео)
Девушка нанесла на лицо несколько слоев тонального крема и пудры, а также использовала черную подводку для глаз и тушь.
Видео популярного блогера Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина) стало вирусным в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира. Впервые она показала его в своем TikTok.Важно
Девушка сделала очень необычный макияж. Она нанесла на лицо несколько слоев тонального крема и пудры, а также использовала черную подводку для глаз и тушь. Это создало так называемый эффект "Зловещей долины" — психологическое явление, которое уже достаточно давно изучают исследователи кинематографа. Его суть заключается в появлении чувства страха и оцепенения, которое появляется у людей в процессе наблюдения за поведением человекоподобных киборгов.
Сейчас этот термин завирусился в TikTok именно благодаря новому стилю в создании макияжа.
@alkiiwii #uncannyvalley #uncannyvalleyeffect #uncannyvalleymakeup ♬ Brutus (Instrumental) - The Buttress
Подписчики Зары просматривали, комментировали и распространяли ее ролики десятка миллионов раз. К тому же она вдохновила других энтузиастов опубликовать результаты собственных экспериментов.
"Я не верю, что ты — реальный человек", "Ты меня пугаешь", "Так удачно вошла в зловещий образ", "Боже, это же как будто я утром", "Самый страшный макияж, который мне приходилось видеть", — пишут пользователи TikTok в комментариях к видео.
@sarahbeth.sfx I dont think it looked quite right yet, but what do yall think? What should i do differently? #uncannyvalley#uncannyvalleymakeup#makeup#mua#fyp#creepy#sfx ♬ Brutus (Instrumental) - The Buttress
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