Сколихнула TikTok: блогерка показала найстрашніший макіяж (відео)

Дівчина нанесла на обличчя кілька шарів тонального крему та пудри, а також використала чорну підводку для очей і туш.

Related video

Відео популярної блогерки Зари під назвою "Uncanny Valley" (Зловіща долина) завірусилося у соцмережах й привернуло увагу візажистів зі всього світу. Вперше вона показала його у своєму TikTok.

Важливо

Прощання через пів року: дівчина змогла "зустрітися" з покійним батьком через Google Maps (відео)

Дівчина зробила дуже незвичний макіяж. Вона нанесла на обличчя кілька шарів тонального крему та пудри, а також використала чорну підводку для очей і туш. Це створило так званий ефект "Зловіщої долини" − психологічне явище, яке уже досить давно вивчають дослідники кінематографа. Його суть полягає у появі відчуття страху та заціпеніння, що з'являється у людей в процесі спостереження за поведінкою людиноподібних кіборгів.

Зараз цей термін завірусився в TikTok саме завдяки новому стилю в створенні макіяжу.

Підписники Зари переглядали, коментували та поширювали її ролики десятка мільйонів разів. До того ж вона надихнула інших ентузіастів опублікувати результати власних експериментів.

"Я не вірю, що ти − реальна людина", "Ти мене лякаєш", "Так вдало увійшла в зловіщий образ", "Боже, це ж наче я вранці", "Найстрашніший макіяж, який мені доводилося бачити", − пишуть користувачі TikTok в коментарях до відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 19-річного американського блогера Дасті Райхерта, котрий показав покинутий будинок, який застиг у часі. Серед "скарбів", які він знайшов у середині: рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Окрім того, ми розповідали, що українська блогерка Юлія Верба неочікувано змінила свій імідж та здивувала шанувальників новим кольором волосся.