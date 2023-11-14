Сколихнула TikTok: блогерка показала найстрашніший макіяж (відео)
Дівчина нанесла на обличчя кілька шарів тонального крему та пудри, а також використала чорну підводку для очей і туш.
Відео популярної блогерки Зари під назвою "Uncanny Valley" (Зловіща долина) завірусилося у соцмережах й привернуло увагу візажистів зі всього світу. Вперше вона показала його у своєму TikTok.Важливо
Дівчина зробила дуже незвичний макіяж. Вона нанесла на обличчя кілька шарів тонального крему та пудри, а також використала чорну підводку для очей і туш. Це створило так званий ефект "Зловіщої долини" − психологічне явище, яке уже досить давно вивчають дослідники кінематографа. Його суть полягає у появі відчуття страху та заціпеніння, що з'являється у людей в процесі спостереження за поведінкою людиноподібних кіборгів.
Зараз цей термін завірусився в TikTok саме завдяки новому стилю в створенні макіяжу.
@alkiiwii #uncannyvalley #uncannyvalleyeffect #uncannyvalleymakeup ♬ Brutus (Instrumental) - The Buttress
Підписники Зари переглядали, коментували та поширювали її ролики десятка мільйонів разів. До того ж вона надихнула інших ентузіастів опублікувати результати власних експериментів.
"Я не вірю, що ти − реальна людина", "Ти мене лякаєш", "Так вдало увійшла в зловіщий образ", "Боже, це ж наче я вранці", "Найстрашніший макіяж, який мені доводилося бачити", − пишуть користувачі TikTok в коментарях до відео.
@sarahbeth.sfx I dont think it looked quite right yet, but what do yall think? What should i do differently? #uncannyvalley#uncannyvalleymakeup#makeup#mua#fyp#creepy#sfx ♬ Brutus (Instrumental) - The Buttress
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