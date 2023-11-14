Скандальна блогер Верба кардинально змінила імідж

Відома українська блогер Юлія Верба неочікувано змінила свій імідж.

Related video

Відома українська блогерка Юлія Верба (Вербенець справжнє прізвище) неочікувано змінила свій імідж та здивува шанувальників новим кольором волосся.

Світлини з темно-рудим кольором зачіски блогерка-мільйонниця, яка часто фігурує в скандалах, опублікувала в своєму інстаграмі.

"New me. Майже рижі коси повернулись з трирічної відпустки", — підписала фото Юлія Верба.

Юлия Верба

20-річна дівчина часто експерементує зі своєю зовнішністю і сміливо демонструє це в своїх соціальних мережах.

Ще декілька днів тому дівчина повідомила, що змінила місце проживання. Тепер вона живе не в рідному Івано-Франківську, де вже має декілька власних квартир, а в Львові. Несподіваний переїзд відбувся після такого ж несподіваного освідчення її нового хлопця. Дівчина прийняла пропозицію одружитися та радісно повідомила про новий статус нареченої.

Вже сьогодні вона продемонструвала свій новий стиль. Раніше дівчина вже мала яскраво-руде волосся, яке у неї було на піку популярності в інстаграмі. Вже згодом вона вирішила стати більш природною та пофарбувалася в світло-русий колір. Однак вже згодом блогерка захотіла стати блондинкою та кардинально висвітлила волосся.

Крім кольору, дівчина змінила також і стрижку — вкоротила довжину та додала чубчик.

Звісно мільйонна аудиторія блогерки не змогла спокійно пройти повз і активно обговорює новий імідж Юлії.

Підписники розділилися на тих, хто позитивно оцінив зміни дівчини:

"Спочатку не впізнала!! дуже файно".

"Ну це ж вже зовсім інше діло. Личить!".

"У цьому кольорі дуже гарно, як Юлічка з 2019 року".

А друга частина розкритикували Юлію Вербу за експерименти над собою.

"Блонд мені більше подобається".

"Колір неприродньо виглядає, блондинка цікавіша набагато, зараз же багато технік різних фарбування, однозначно треба світлий тон…додати".

"Цей колір тебе старить, відтінок цей не дуже підходить, попередні кольори були кращі, мені більше подобається блонд".

Нагадаємо, раніше ми писали, що 20-річна блогерка Верба виходить заміж та показала каблучку.