20-річна блогерка Верба виходить заміж та показала каблучку: реакція підписників

Свого обранця зірка соцмереж не показує та не розкриває його імені.

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20-річна українська блогерка Верба (Юлія Вербинець) виходить заміж. Про це вона повідомила у своєму Instagram з понад 1,4 млн підписників.

"Я сказала так", — прокоментувала освідчення свого коханого зірка соцмереж.

Втім, персону бойфренда Верба залишає інкогніто. Вона не показує його обличчя та не називає імені.

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Верба виходить заміж

Наречений Юлії зробив їй сюрприз, привівши на особливе для пари місце. Він виклав свічками серце та подарував коханій букет червоних троянд. Зокрема блогерка показала каблучку, яку тепер носитиме на безіменному пальці.

Верба виходить заміж Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Зірка українського Instagram зізналася, що не очікувала освідчення та не планувала так рано одружуватися. А тепер вважає, що весілля повинне бути гучне. Також вона пожартувала, що у всьому винна пісня Наталії Бучинської "Жоржини", яку вона часто слухала.

Верба виходить заміж Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram Верба виходить заміж Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Адже в ній є слова "називай лише мене моя дружина".

Пісня "Жоржини"

Про стосунки Юлії та її нового обранця стало відомо влітку 2023 року. До цього вона тривалий час зустрічалася з блогером Денисом Притулою, з яким остаточно розійшлася навесні цього ж року. Тому в коментарях фоловери зірки соцмереж часто згадували його.

"От що означає бути з ТИМ чоловіком. Будучи з Притулою то не хотіла ближчим часом ні сімʼї, ні дітей. Навіть що б жив в її квартирі…а будучи з цим, то прийняла пропозицію", — вважають підписники Юлії, вітаючи з важливою подією.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, акторка Міллі Боббі Браун розповіла, як її бойфренд робив пропозицію.

Також Фокус писав про найдовші зіркові заручини.