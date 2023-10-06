20-летняя блогер Верба выходит замуж и показала кольцо: реакция подписчиков

Своего избранника звезда соцсетей не показывает и не раскрывает его имени.

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20-летняя украинская блогер Верба (Юлия Вербинец) выходит замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram с более чем 1,4 млн подписчиков.

"Я сказала да", — прокомментировала предложение своего возлюбленного звезда соцсетей.

Впрочем, персону бойфренда Верба оставляет инкогнито. Она не показывает его лицо и не называет имени.

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Верба выходит замуж

Жених Юлии сделал ей сюрприз, приведя на особое для пары место. Он выложил свечами сердце и подарил возлюбленной букет красных роз. В частности, блогер показала кольцо, которое теперь будет носить на безымянном пальце.

Верба выходит замуж Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Звезда украинского Instagram призналась, что не ожидала признания и не планировала так рано жениться. А теперь считает, что свадьба должна быть громкой. Также она пошутила, что во всем виновата песня Натальи Бучинской "Жоржини", которую она часто слушала.

Верба выходит замуж Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram Верба выходит замуж Фото: verbaaa.verbaaa\Instagram

Ведь в ней есть слова "називай тільки мене моя дружина".

Песня "Жоржини"

Об отношениях Юлии и ее нового избранника стало известно летом 2023 года. До этого она длительное время встречалась с блогером Денисом Притулой, с которым окончательно разошлась весной этого же года. Поэтому в комментариях фолловеры звезды соцсетей часто упоминали его.

"Вот что значит быть с ТЕМ мужчиной. Будучи с Притулой то не хотела в ближайшее время ни семьи, ни детей. Даже что бы жил в ее квартире…а будучи с этим, приняла предложение", — считают подписчики Юлии, поздравляя с важным событием.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Напомним, актриса Милли Бобби Браун рассказала, как ее бойфренд делал предложение.

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