Мишель Йео, Кэти Перри и Анджелина Джоли: самые длинные звездные помолвки в истории

Многие селебрити отметили помолвку, но не спешат к алтарю. Иногда проходят годы, прежде, чем они вступают в брак.

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Такие звезды, как Мишель Йео , Кейт Хадсон и Эми Адамс, знают, что спешить к алтарю не надо. Так, оскароносная актриса Мишель Йео вышла замуж за своего возлюбленного только через 19 лет. А многие, как Кэти Перри и Орландо Блум до сих пор помолвлены, но не говорят, когда поженятся. Кто еще не спешил и не спешит под венец, пишет People.

Но надо отметить, что не каждая длительная помолвка заканчивается сказочной свадьбой или прочным любовным союзом. Между теми, кто сделал это, теми, кто расстался, и теми, кто все еще ждет своего идеального "я", вы увидите всех знаменитостей, которые отпраздновали свою любовь в свои собственные сроки.

Жан Тодт и Мишель Йео

Кульминацией 19-летней помолвки Мишель Йео и ее жениха стала интимная свадебная церемония в Женеве. Обладательница "Оскара" и Жан Тодт наконец поженились в июле 2023 года. Но, согласно сообщению пары, включенному в их свадебную программу (и опубликованному в Instagram бывшим гонщиком "Формулы-1" Фелипе Массой), их долгая история любви началась внезапно.

Жан Тодт и Мишель Йео Фото: Instagram massafelipe

"Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004 года JT предложил жениться на MY, и она сказала ДА", — говорилось в программке, рассказывая о том, как Йео и бывший генеральный директор Ferrari обручились менее чем через два месяца после знакомства.

"Сегодня, после 6992 дней, 27 июля 2023 года, в Женеве, в окружении любящей семьи и друзей, мы так счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент!", — отмечалось в приглашении на свадьбу.

Орландо Блум и Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри встречаются с 2016 года, в феврале 2019 года они обручились. В августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав, но пара еще не поженилась.

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

Кэти и Орландо должны были пожениться в Японии летом 2020 года, но пандемия COVID-19 отложила их планы. "Кэти на самом деле была очень взволнована тем, что идет к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что все детали свадьбы, наконец, сошлись воедино, но они взяли паузу из-за коронавируса", — рассказал инсайдер. После сама Перри признавалась, что свадьбу откладывали из-за пандемии.

Роберт Дауни-младший и Сьюзен Дауни

Роберт Дауни-младший и Сьюзен Дауни обручились еще в 2003 году. Всего через несколько месяцев после того, как они начали встречаться.

Роберт Дауни-младший и Сьюзен Дауни Фото: Getty

Но свадьбу они сыграли только в 2005 году на Лонг-Айленде.

Кейт Хадсон и Дэнни Фуджикава

Дэнни Фуджикава и Кейт Хадсон в этом сентябре отметят два года с момента помолвки. Музыкант Дэнни Фудзикава задал Кейт тот самый вопрос в 2021 году, через пять лет после того, как они начали встречаться, через три года после того, как у них родилась дочь Рани Роуз, и примерно через два десятилетия после их первой встречи.

Кейт Хадсон и Дэнни Фуджикава Фото: Getty Images

Хотя Хадсон никогда не была замужем за своим предыдущим партнером, Мэттом Беллами , они также были помолвлены в течение значительного периода времени, с 2011 по 2014 год. У Хадсон и Беллами есть общий сын, Бингхэм , 12 лет.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Кристен Стюарт подтвердила свою помолвку со сценаристкой Дилан Мейер в интервью Говарду Стерну в ноябре 2021 года. Звезда "Сумерек" не сообщила точных подробностей о том, когда и где поступило предложение, но она поделилась впечатлениями.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: Instagram spillzdylz

"Я хотела, чтобы мне сделали предложение. И это было очень мило. Она очень хорошо справилась, и мы… мы женимся. Это происходит", — говорила Кристен.

Спустя почти два года пара так и не поженилась.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Эми Адамс и ее муж Даррен Ле Галло обручились в 2008 году. В то время USA Today сообщила, что они поженятся где-то в следующем году. Вместо этого они вступили в брак только в 2015 году.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Во время их долгой помолвки в 2010 году у них родилась дочь Авиана Олеа.

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон женаты уже почти десять лет, но их история любви началась много лет назад. Они познакомились в 2010 году и в том же году обручились. У них родился первый ребенок, дочь Максвелл "Макси" Дрю , в 2012 году, а второй, сын Эйс Кнут, в 2013 году.

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

После свадьбы в Калифорнии в 2014 году они стали родителями троих детей. Дочь Симпсона и Джонсона Берди Мэй родилась в марте 2019 года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

У Дженнифер Энистон и Джастина Теру была трехлетняя помолвка, с августа 2012 года по август 2015 года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Они поженились на церемонии на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе, но в конечном итоге расстались после двух с половиной лет брака. Несмотря на все это, они нашли способ остаться друзьями и поддерживать связь даже после того, как их отношения закончились.

Кристен Белл и Дэкс Шепард

Родители двоих детей подтвердили свою помолвку на церемонии вручения премии "Грэмми" в 2010 году, но не были женаты еще три года. Оставаясь верными своим убеждениям, Кристен Белл и Дэкс Шепард ждали, чтобы связать себя узами брака, пока однополые браки не будут легализованы.

Кристен Белл и Дэкс Шепард Фото: Getty Images

Белл повторно сделала предложение своему жениху после того, как Верховный суд проголосовал против Закона о защите брака (DOMA) в июне 2013 года. Они поженились всего несколько месяцев спустя, "в крошечной комнате в здании суда Беверли-Хиллз", — как рассказала Белл в эфире CBS.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт были помолвлены два года, с 2012 по 2014 год, прежде чем поженились во Франции.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Но, как известно, они развелись после двух лет брака и 12 лет совместной жизни. И делят имущество до сих пор.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис попросил Оливию Уайлд выйти за него замуж в 2013 году, но пара так и не связала себя узами брака.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис Фото: Getty Images

После семилетней помолвки, во время которой у них родилось двое детей, в 2020 году пара рассталась.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер были знакомы несколько лет, прежде чем обручиться в 2004 году. За шесть лет, которые прошли между их помолвкой и свадьбой, которая состоялась в 2010 году, Фишер обратилась в иудаизм, религию своего мужа, и у них родился ребенок. Их первая дочь Оливия родилась в октябре 2007 года.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Вскоре после произнесения свадебных клятв в Париже, у Фишер и Коэна родилась дочь Элула, а сын Монтгомери — появился на свет в 2015 году.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Модель Алессандра Амбросио и Джейми Мазур воспитывают двоих детей: 10-летнего Ноя и 14-летнюю Аню.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Но до их разрыва в 2018 году супермодель и предприниматель были помолвлены 10 лет, так и не связав себя узами брака.

Напомним, ранее Фокус писал о Мишель Йео и ее скромной, но очаровательной свадьбе в Женеве.