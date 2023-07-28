Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки
Избранником оскароносной актрисы стал ее давний бойфренд Жан Тодт, бывший генеральный директор Ferrari.
Актриса Мишель Йео вышла замуж за давнего жениха Жана Тодта после 6992-дневной помолвки. Бывший генеральный директор Ferrari сделал ей предложение еще в июне 2004 года. Об этом пишет People.
60-летняя оскароносная актриса и ее давний кавалер, Жан Тодт, связали себя узами брака на небольшой скромной церемонии в Женеве в четверг.
"Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года", — так начиналось сообщение в свадебной программе, которым поделился в Instagram бывший пилот Ferrari Formula 1 Фелипе Масса.
"26 июля 2004 года JT сделал предложение жениться на MY, и она сказала ДА. Сегодня, спустя 6992 дня, 27 июля 2023 года в Женеве, в окружении любящей семьи и друзей, мы так счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент!" — говорилось в приглашении. Судя по нему, Жан сделал Мишель предложение спустя два месяца после знакомства.
Фелипе Масса также поделился подборкой фотографий счастливой пары и их близких, в том числе селфи, на котором он был запечатлен с женихом и невестой, и статуэткой Оскара Йео за лучшую женскую роль 2023 года за ее роль в фильме "Все, везде и сразу".
На другом снимке актриса в кремовой шелковой рубашке и кремовой юбке с кисточками стоит рядом с гостями свадьбы в богато украшенном зале.
Так же на фото Мишель Йео позирует в другом свадебном наряде — кружевном платье бежевого цвета с шелковым лифом. И, судя по снимкам, сделанным Масса, ее статуэтка "Оскара" тоже была "приглашена" на торжество.
Для Мишель Йео это второй брак. Первый раз она была замужем за бизнесменом из Гонконга – телемагнатом Диксоном Пуном. Пара развелась через четыре года в 1992-м. Но они дружат до сих пор, и Мишель даже стала крестной матерью его дочки.
Жан Тодт также был женат. У него есть сын от предыдущего брака, Николас Тодт, бывший совладелец ART Grand Prix.
Напомним, Мишель Йео недавно вошла в историю как первая азиатская актриса, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль.
Фокус писал об актрисе и о том, как она стала первой "женщиной", а не "девушкой Бонда" и доказала, что ей любая роль по плечу.