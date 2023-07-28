Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

Избранником оскароносной актрисы стал ее давний бойфренд Жан Тодт, бывший генеральный директор Ferrari.

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Актриса Мишель Йео вышла замуж за давнего жениха Жана Тодта после 6992-дневной помолвки. Бывший генеральный директор Ferrari сделал ей предложение еще в июне 2004 года. Об этом пишет People.

60-летняя оскароносная актриса и ее давний кавалер, Жан Тодт, связали себя узами брака на небольшой скромной церемонии в Женеве в четверг.

Приглашение на свадьбу Мишель Йео Фото: Instagram massafelipe

"Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года", — так начиналось сообщение в свадебной программе, которым поделился в Instagram бывший пилот Ferrari Formula 1 Фелипе Масса.

"26 июля 2004 года JT сделал предложение жениться на MY, и она сказала ДА. Сегодня, спустя 6992 дня, 27 июля 2023 года в Женеве, в окружении любящей семьи и друзей, мы так счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент!" — говорилось в приглашении. Судя по нему, Жан сделал Мишель предложение спустя два месяца после знакомства.

Свадьба Мишель Йео

Фелипе Масса также поделился подборкой фотографий счастливой пары и их близких, в том числе селфи, на котором он был запечатлен с женихом и невестой, и статуэткой Оскара Йео за лучшую женскую роль 2023 года за ее роль в фильме "Все, везде и сразу".

Мишель Йео, Жан Тодт и Фелипе Масса Фото: Instagram massafelipe

На другом снимке актриса в кремовой шелковой рубашке и кремовой юбке с кисточками стоит рядом с гостями свадьбы в богато украшенном зале.

Так же на фото Мишель Йео позирует в другом свадебном наряде — кружевном платье бежевого цвета с шелковым лифом. И, судя по снимкам, сделанным Масса, ее статуэтка "Оскара" тоже была "приглашена" на торжество.

Свадьба Мишель Йео Фото: Instagram massafelipe

Для Мишель Йео это второй брак. Первый раз она была замужем за бизнесменом из Гонконга – телемагнатом Диксоном Пуном. Пара развелась через четыре года в 1992-м. Но они дружат до сих пор, и Мишель даже стала крестной матерью его дочки.

Жан Тодт также был женат. У него есть сын от предыдущего брака, Николас Тодт, бывший совладелец ART Grand Prix.

Напомним, Мишель Йео недавно вошла в историю как первая азиатская актриса, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль.

Фокус писал об актрисе и о том, как она стала первой "женщиной", а не "девушкой Бонда" и доказала, что ей любая роль по плечу.