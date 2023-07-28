Мішель Єо вийшла заміж через 19 років після заручин

Обранцем оскароносної актриси став її давній бойфренд Жан Тодт, колишній генеральний директор Ferrari.

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Актриса Мішель Єо вийшла заміж за давнього нареченого Жана Тодта після 6992-денних заручин. Колишній генеральний директор Ferrari зробив їй пропозицію ще в червні 2004 року. Про це пише People.

60-річна оскароносна акторка та її давній кавалер, Жан Тодт, пов'язали себе тенетами шлюбу на невеликій скромній церемонії в Женеві в четвер.

Запрошення на весілля Мішель Єо Фото: Instagram massafelipe

"Ми зустрілися в Шанхаї 4 червня 2004 року", — так починалося повідомлення у весільній програмі, яким поділився в Instagram колишній пілот Ferrari Formula 1 Феліпе Масса.

"26 липня 2004 року JT зробив пропозицію одружитися з MY, і вона сказала ТАК. Сьогодні, через 6992 дні, 27 липня 2023 року в Женеві, в оточенні люблячої сім'ї та друзів, ми так щасливі разом відсвяткувати цей особливий момент!" — йшлося в запрошенні. Судячи з нього, Жан освідчився Мішель через два місяці після знайомства.

Весілля Мішель Єо

Феліпе Масса також поділився добіркою фотографій щасливої пари та їхніх близьких, зокрема селфі, на якому він був зображений із нареченим і нареченою, і статуеткою "Оскара" Мішель Єо за найкращу жіночу роль 2023 року за її роль у фільмі "Все, скрізь і одразу".

Мішель Єо, Жан Тодт і Феліпе Масса Фото: Instagram massafelipe

На іншому знімку акторка в кремовій шовковій сорочці та кремовій спідниці з китицями стоїть поруч з гостями весілля в багато прикрашеному залі.

Так само на фото Мішель Єо позує в іншому весільному вбранні — мереживній сукні бежевого кольору з шовковим ліфом. І, судячи зі знімків, зроблених Масою, її статуетка "Оскара" теж була "запрошена" на урочистість.

Весілля Мішель Єо Фото: Instagram massafelipe

Для Мішель Єо це другий шлюб. Перший раз вона була одружена з бізнесменом із Гонконгу — телемагнатом Діксоном Пуном. Пара розлучилася через чотири роки в 1992-му. Але вони дружать досі, і Мішель навіть стала хрещеною матір'ю його доньки.

Жан Тодт також був одружений. У нього є син від попереднього шлюбу, Ніколас Тодт, колишній співвласник ART Grand Prix.

Нагадаємо, Мішель Єо нещодавно увійшла в історію як перша азійська акторка, що отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Фокус писав про актрису і про те, як вона стала першою "жінкою", а не "дівчиною Бонда", і довела, що їй будь-яка роль до снаги.