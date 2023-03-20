Вісім дивовижних фактів про лауреатку "Оскара" Мішель Єо

Тепер до списку досягнень "дівчина Бонда" запише й перший "Оскар", отриманий азійською акторкою за головну роль.

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60-річна Мішель Єо нещодавно увійшла в історію як перша азійська акторка, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль. Однак її шлях до слави був довгим і тернистим. І їй доводилося дуже багато працювати, щоб досягти успіху. Про це пише Insider.

Мішель завжди бралася за найскладніші ролі та навіть мало не загинула на зйомках "Суперполіцейського". А Пірс Броснан був вражений її працездатністю й шанобливо називав її "жінкою Бонда", а не "дівчиною", як зазвичай заведено.

Мішель Єо мала стати зіркою балету

Єо відвідувала Лондонську Королівську академію танцю, будучи підлітком. Але вона зазнала важкої травми спини і танцями більше займатися не могла.

Мішель Єо була королевою краси

1983 року вона виграла титул Міс Малайзія. Цьому посприяла її мати, яка надіслала анкету 21-річної дочки на конкурс. Сама Мішель говорила в інтерв'ю, що поїхала на конкурс лише, щоб вона від неї відв'язалася.

Мішель Єо в 1983 році стала королевою краси

"У нас була угода. Якщо я зроблю це, то більше вона не робитиме нічого подібного", — пояснила Мішель.

Мішель хотіла покинути акторську кар'єру

Під час зйомок кантонського фільму "Каскадер" у 1996 році вона сильно поранилася під час зйомок і мало не зламала спину, що змусило її засумніватися у вибраній кар'єрі.

"Я була в лікарні, коли увійшли мої подруги та запитали: "Ну як ти, люба?" А ти лежиш і думаєш: "Добре, можливо, час подумати про щось інше", — згадувала акторка на інтерв'ю.

Квентін Тарантіно, великий шанувальник Єо, відвідав її, поки вона одужувала. Він показав їй її улюблені бойові сцени кадр за кадром, що, за її словами, відродило її любов до акторської майстерності.

"Я подумала про себе, що люблю цю роботу й не відмовлюся від неї. Я просто знайду спосіб зробити її безпечнішою", — розповідала акторка.

Вона вивчила всі репліки з фільму "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся" на слух

Сенсаційний фільм 2000 року виявився для Мішель складним завданням. Хоч вона й виросла в сім'ї етнічних китайців, але вона знає лише англійську, малайську та кантонську.

Мандаринський діалект вона не знає, тому всі репліки вона завчила на слух, у чому їй допомагали члени знімальної групи й інші актори.

Джекі Чан урятував їй життя

Разом із Джекі Чаном Мішель знімалася у фільмі 1992 року "Суперполіцейський" і ледь не попрощалася з життям. Вона повинна була зістрибнути з фургона на автомобіль, що їхав поруч, але трюк не вийшов.

Мішель Єо та Джекі Чан Фото: Instagram michelleyeoh_official

"Все пішло не так. Лобове скло не розбилося. Те, що мало його розбити, не розбилося. Джекі не зміг мене втримати", — розповідала акторка. Але Джекі Чану вдалося її підштовхнути, тому вона впала на бік, а не на голову, що й урятувало їй життя.

Єо не подобався сценарій "Шалено багатих азійців"

Фільм, який у результаті став справжньою сенсацією, будучи першим фільмом, у якому азійці виконали всі ролі, але водночас не стрічкою про бойові мистецтва, категорично не сподобався Мішель. Їй дісталася роль суворої багатійки Елеонори Янг, і вона була незадоволена тим, що її героїня настільки "підла, зла та погана".

Трейлер фільму "Шалено багаті азійці"

Зрештою режисер Джон М. Чу переписав сценарій із урахуванням відгуків Єо.

Роль у "Все завжди і водночас" призначалася для чоловіка

Коли режисери дуету Деніел Кван і Деніел Шайнерт написали сценарій "Все завжди і водночас", головну роль вони писали для Джекі Чана, а Мішель мала отримати роль його дружини. Але коли Чан не зміг взяти участь у проєкті, Кван і Шайнерт натомість переорієнтували фільм на Єо.

Вона та її мати дуже близькі

Джанет Єо, мати Мішель Єо, типова "мама-тигр", як називають у США азійських матерів, які готові на все, щоб їхні діти досягли успіху.

Термін tiger mother вигадала професорка Юридичної школи Єльського університету Еммі Чуа. Так вона назвала себе — у мемуарах "Бойовий гімн матері-тигриці". Чуа чесно зізналася, що матері-азійки з раннього дитинства націлюють своїх дітей на успіх і щомиті їм нагадують, що у жорстокому світі виживає лише найсильніший.

Джанет була суворою, але сповненою любові матір'ю, так що Мішель є за що їй дякувати. Її мати була першою, кому вона повідомила про свою перемогу на "Оскарі".

Трейлер фільму "Все завжди і водночас"

"Я так люблю свою дочку, і Малайзія пишається нею", — сказала Джанет після вручення "Оскара" місцевим ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як пройшла 95-а церемонія "Оскар" і як організатори піддали зірок випробуванню, в останній момент змінивши колір доріжки.