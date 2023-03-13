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Стиль життя

Фіаско на "червоній" доріжці та нудні вбрання. Топ 10 найгірших суконь "Оскара 2023"

Геллі беррі, оскар 2023, оскар, найгірші сукні, червона доріжка оскара 2023
Фото: Getty Images | Геллі Беррі, її троянди і її нога

Організатори змінили колір "червоної" доріжки в останній момент, так що більшість нарядів здавалися блідими, а то й зовсім зливалися з нею.

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У Лос-Анджелесі відбулася ювілейна, 95-та церемонія "Оскар", яка вже розчарувала шанувальників. Нагороди отримали саме ті фільми, які пророкували букмекери, тож сюрпризів не було. Жодних скандалів не сталося, а головна втіха шанувальників, червона доріжка, виявилася повним провалом.

Незадовго до церемонії "Оскар 2023" стало відомо, що знаменита червона доріжка кінопремії, відтінок якої запатентований і навіть має власну назву Academy Red, уперше за 62 роки буде не червоною.

Для 95-ї церемонії зробили доріжку кольору шампанського, який описували як "м'який і спокійний, як пляж у золоту годину". Доріжку виготовили за три тижні, і ще тиждень вона їхала в Лос-Анджелес. А над нею розкинули намет кольору сієни, натхненням для поєднання якого з доріжкою було західне сонце.

Килим мав підтримувати моду, "яка ходитиме по ньому".

"Він, мабуть, забрудниться — можливо, це був не найкращий вибір. Але подивимося", — заявила перед премією Ліза Лав, креативна консультантка червоної доріжки "Оскара". Але повідомлення про це з'явилося, на жаль, пізно — 10 березня, коли робітники вже почали укладати килим. А, як відомо, більшість зірок починає готуватися до виходу задовго до церемонії, так що безліч суконь на тлі килима кольору шампань і "шампанської" стіни здавалися надзвичайно невиразними та блідими. До того ж Лав мала рацію — навіть на кращих фото видно сміття, яке забруднило світлий килим.

Цікаво, але червона доріжка — це не сучасний винахід. Драматичний червоний килим уперше розстелили ще в 458 р. до н.е., у п'єсі Есхіла "Агамемнон". А в Голлівуді цією античною ідеєю вперше скористалися 1922 року, коли шоумен Сід Грауман розстелив червону доріжку для прем'єри фільму "Робін Гуд" із Дугласом Фербенксом у 1922 році в Єгипетському театрі в Голлівуді. "Оскар" стелив приємний для селебриті червоний килим, починаючи з церемонії 1961 року, але цього разу вирішив змінити традицію.

І загалом разючих образів цього року на червоній доріжці мало. Більшість зробила ставку на класичні силуети й класичні нейтральні кольори, які повністю загубилися на тлі стін і килима. Не було й яскравих наддорогих прикрас, які б привернули увагу.

Фокус зібрав топ 10 найгірших нарядів "Оскара 2023".

Ана де Армас на "Оскарі 2023"

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Ана де Армас і її нудна сукня, що знищила її талію
Фото: Getty Images

Зірка "Блондинки" вже встигла відзначитися на "Золотій малині" й опинитися в списку зірок, одягнених не найкраще. Її сукня від Louis Vuitton була уособленням тих часів, коли "Оскар" був консервативним і нещадно таврував тих, хто виявляв фантазію. Ана обрала максимально "безпечну" та просту вечірню сукню класичного фасону, яка "з'їла" її талію та загубилася на тлі стіни.

Геллі Беррі в білій сукні на "Оскарі-23"

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Геллі Беррі повторила успіх Анджеліни Джолі з ногою в розрізі сукні
Фото: Getty Images

Геллі Беррі потрапляла до списків найелегантніших зірок на "Оскарі" й до списків найгірше одягнених акторок. Але її сукня від Tamara Ralph виявилася спірною. Вона явно виділялася на тлі всіх інших, а золоті троянди привертали увагу, але надмірно високий розріз явно перейшов межу між елегантністю й епатажем. Але зате нога Беррі явно заслуговує на не меншу увагу, ніж "нога Джолі" колись.

Мішель Єо

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Мішель Єо та її безглузда сукня випускниці
Фото: Getty Images

Мішел Єо була тріумфаторкою цієї церемонії, отримавши статуетку за фільм "Все завжди і водночас", але отримувати статуетку вийшла в, мабуть, найгіршій сукні від Dior Couture. Біла сукня з бахромою не тільки не підкреслювала красу Мішель, а й робила її схожою на наївну старлетку з вар'єте.

Зої Салдана

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Зої Салдана з чоловіком в одному з найгірших образів "Оскара"
Фото: Getty Images

Зої Салдана примудряється зніматися в гарних фільмах і вибирати катастрофічно невдалі сукні для червоних доріжок. Її вбрання від Fendi в стилі 1920-х було нудним і прісним. Воно нічого не додало до її краси, його не підкреслили прикрасами, а також воно виявилося того самого відтінку, який саме цього року мав бути офіційно заборонений.

Руні Мара

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Руні Мара та найгірший вибір вінтажної сукні з можливих
Фото: Getty Images

Акторка пішла второваним шляхом голлівудських стилістів і обрала нейтральну вечірню сукню. Воно сплюснуло її груди й зробило бліду Руні ще блідішою. І хоч воно повністю відповідало тренду на модний вінтаж, адже це був Alexander McQueen 2008 року, але, певно, що в тому році були й вдалі наряди.

Tems

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Темс обрала гарну сукню, але стала тією самою людиною, яка зіпсувала комусь шоу
Фото: Getty Images

Виконавиця Темс, співавторка пісні Lift Me Up із фільму "Чорна пантера", яку виконувала на церемонії Ріанна, обрала сукню від найпопулярнішого зараз українського бренду Lever Couture і мала приголомшливий вигляд. Але найгіршим її вбрання стало тому, що ефектний каптур-драпірування закрив огляд усім, хто сидів у залі позаду неї. Так Темс стала саме тією, хто зіпсував комусь усю церемонію.

Ешлі Грем

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Ешлі Грем ніяк не вибере сукню, яка б не демонструвала спідню білизну
Фото: Getty Images

Модель і блогерка Ешлі Грем була тією, хто брав інтерв'ю в гостей, які прибували на кінопремію. Але, вибираючи сукню для церемонії, Ешлі не змогла впоратися зі своєю пристрастю до занадто відкритого вбрання. Так що її образ, що представляє собою симбіоз трусів і купальника знову забезпечив їй потрапляння в список найгірше одягнених селебриті.

Меліса Мак-Карті

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Мелісса Мак-Карті і її дуже велика та безформна червона сукня
Фото: Getty Images

Комедійна (й не лише) акторка Мелісса Мак-Карті завжди дивує своїм вибором вбрання для червоної доріжки. Цього разу вона вибрала червоний колір, і це було добре, бо вона не загубилася на тлі блідих стін. Але зате ця сукня найжахливішого фасону, який тільки можна собі уявити. Склалося враження, що Меліссу запакували в червоний мішок. Сукню від Christian Siriano, як з'ясувалося, доробляли просто перед церемонією, після того, як студія дизайнера постраждала від потопу. Але краще б Мелісса просто звернулася до іншого дизайнера.

Леслі Паттерсон

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Леслі Паттерсон дуже хвилювалася про сукню та промахнулася
Фото: Getty Images

Леслі Паттерсон дебютувала на "Оскарі 2023" як сценаристка фільму "На Західному фронті без змін". Чемпіонка з тріатлону ділилася зі ЗМІ своїми переживаннями щодо виходу у світ і того, як їй хотілося одягнути звичну спортивну форму замість вечірніх суконь. Можливо, це був би гарний вибір. Тому в її дивній і безглуздій сукні був один плюс — вона була яскравою.

Енді Макдавелл

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Енді Макдавелл перебрала з природністю
Фото: Getty Images

Акторка Енді Макдавелл вже багато років пропагує природне старіння та з шиком демонструє, який чудовий вигляд можна мати, якщо не стати заручницею пластичних операцій і просто перестати фарбувати волосся. Але у своєму прагненні до природності 64-річна зірка "Дня бабака" обрала нудну та надто просту сукню. Чорне вбрання вона не доповнила нічим, крім браслета, і видавалася максимально прісною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто став лауреатом "Оскара". Жодної сенсації не сталося. Свої статуетки забрали саме ті, кого й передбачали.