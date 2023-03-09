Студія улюбленця голлівудських зірок, дизайнера Крістіана Сіріано, постраждала від потопу

Дизайнер розповів у соцмережах, що сукні, призначені для церемонії "Оскар", були зіпсовані.

Related video

12 березня відбудеться головна кіноподія року, церемонія "Оскар", проте виявилося, що деякі зірки можуть і не дочекатися свого вбрання. Студію відомого фаворита голлівудських селебриті, дизайнера Крістіана Сіріано, затопило. Про це пише Daily Mail.

Про подію повідомив сам Сіріано, розповівши, що в його новій студії тріснула труба, і вода полилася на коробки із сукнями, які вже приготували до відправки.

Вбрання Сіріано люблять Зендея, Дженніфер Лопес, Кеті Голмс, Алісія Сільверстоун, Геллі Беррі та багато інших. Навіть Камала Гарріс і Мішель Обама з'являлися в його сукнях.

Крістіан Сіріано та Дженніфер Кулідж

Отже, можна припустити, що багато селебриті вибрали саме вбрання бренду Christian Siriano для своєї ефектної появи на червоній доріжці.

37-річний Сіріано поділився відео про студію, залиту водою.

Студію Крістіана Сіріано затопило

У ролику показано, як співробітники Сіріано намагаються врятувати сукні, а зі стелі продовжується вода.

"Лічені дні до вручення "Оскара", і в нашій студії прорвало трубу, ура, щасливого нам понеділка! Найгірший день, добре, що лише кілька суконь зіпсовано", — написав Сіріано.

А пізніше він поділився фото з нової тимчасової студії, де продовжує роботу. Для знімка позувала акторка та зірка TikTok Ділан Малвейні в приголомшливій сукні з пишною блакитною спідницею.

Крістіан Сіріано продовжив роботу в новій студії

Нагадаємо, 95-та церемонія вручення премії "Оскар" пройде у звичному розкішному форматі в кінотеатрі "Долбі" у Голлівуді. Ведучим стане Джиммі Кіммел.

Раніше Фокус писав про секрети кінопремії, які довгий час були не відомі громадськості.

А також писав про легендарні сукні червоної доріжки "Оскара", які згодом набули статусу культових.