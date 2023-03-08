Місця для невдах та справжній колір червоної доріжки. Факти про "Оскар", про які ви не знали

Незабаром відбудеться церемонія нагородження "Оскар", проте за кадром залишаться години підготовки та безліч секретів.

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12 березня відбудеться ювілейна, 25-а церемонія "Оскар". Селебріті напевно вже вибрали вбрання, а в лос-анджелеському кінотеатрі Dolby, де пройде церемонія, готуються до головної події американського кінобізнесу та кіноіндустрії загалом. Однак є секрети, які завжди залишаються за кадром і про які багато років ніхто й не здогадувався. Які саме пише Buzz Feed.

Знаменита червона доріжка насправді не червона. Вона швидше бордового кольору. Такий він останні 15 років. Це ексклюзивний відтінок, що має власну назву: Academy Red. Секрет цього кольору тримають у таємниці і він запатентований. Тож інші червоні доріжки, що існують у світі, іншого відтінку. Саме цей колір найкраще виглядає на знімках.

[ + – ] Червона доріжка має свій запатентований відтінок Фото: Getty Images

Доріжку розстеляють 18 людей, і на це йде майже 900 годин.

Кожному номінанту на кінопремію "Оскар" надається безкоштовна пара квитків, але додаткові квитки коштують від 150 до 1000 доларів.

Головний фактор у визначенні ціни залежить від того, де розташовані місця в Dolby Theatre.

Вечірка Vanity Fair Oscar Party є найпопулярнішою вечіркою для тих, хто відвідує церемонію (і для тих, хто її не відвідує) — вартість квитків варіюється від 25 000 до 105 000 доларів.

[ + – ] Вечірка Vanity Fair Oscar Party — найкрутіша вечірка року

Усі 25 номінантів з найкращих індивідуальних категорій отримують дуже дорогий подарунковий пакет із продукцією від спонсорів. Цього року у пакеті будуть засоби для догляду за шкірою від Miage, валізи та шльопанці від Havaianas, сертифікат на відновлення волосся від Bauman Medical, шовкова наволочка від Blush та подушка для подорожей від PETA. Також у пакеті будуть шоколадки, вина та текіла.

Статуетки "Оскар" виготовлені із цільної бронзи та вкриті 24-каратним золотом. Вони висотою 33,5 сантиметри і важать приблизно 3,5 кілограми.

[ + – ] Джулія Робертс зі своєю статуеткою "Оскара" у 2001 році Фото: Getty Images

Згідно з анотацією Академії, статуетка є "стилізованою фігурою лицаря, що тримає меч хрестоносця, і стоїть на кіноплівці з п'ятьма спицями, що позначають п'ять початкових гілок Академії (акторів, режисерів, продюсерів, техніків і сценаристів)".

Відразу після того, як переможці отримають свій "Оскар", вони мають підписати угоду, в якій йдеться про те, що якщо вони будь-коли захочуть продати свою статуетку, вони повинні спочатку запропонувати її Академії за 1 долар.

Майкл Джексон поставив рекорд, коли купив "Оскар" за 1,5 мільйона доларів. Раніше нагорода належала Девіду О. Селзніку. Він отримав її в категорії "найкращий фільм" за картину "Віднесені вітром". На жаль, статуетка "Оскар" зникла після смерті Джексона у 2009 році. Джексону вдалося купити "Оскара", тому що Селзнік отримав його в 1940 році, до того як з'явився договір про продаж нагороди Академії.

[ + – ] Майкл Джексон із Мадонною на церемонії "Оскар" у 1991 році Фото: Getty Images

Червона доріжка має 735 місць для фанатів, які хочуть опинитися ближче до своїх кумирів. Їх обирають за допомогою лотереї, рекламних акцій, конкурсів, а іноді вони є друзями та членами сім'ї номінантів.

Неймовірно, але 2000 року Анджеліну Джолі не пустили на церемонію і їй довелося пробиратися через чорний хід. Саме на цій церемонії вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

[ + – ] Анджеліна Джолі та її брат Джейсон Хейвен на церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

"Вони сказали: "Вибачте, двері замкнені". Я обійшла театр, і спробувала потрапити всередину. Потім у них була рекламна пауза, так що мені вдалося вбігти, дістатися до свого місця і сісти, так, щоб не привертати до себе увагу", — розповідала актриса в інтерв'ю.

Номінанти та переможці премії "Оскар" обираються членами Кіноакадемії мистецтв та наук, до якої входять понад 6000 членів.

Усі члени голосують за номінанта на найкращий фільм, але за інші категорії голосують певні гілки. Наприклад, акторське відділення голосує за номінантів на кращу чоловічу роль та кращу жіночу роль. Потім для фінального голосування учасники виходять в інтернет, щоб обрати переможців у кожній категорії, а не лише у своїй галузі.

Голосуючи за номінантів на премію "Оскар", люди фактично подають список із п'яти своїх фаворитів. Потім кандидати, які отримали достатню кількість перших місць, стають номінантами у цій категорії.

Грошового призу за отримання "Оскара" не передбачено, але кожен переможець у номінаціях "Найкраща чоловіча роль" та "Найкраща жіноча роль" отримує приблизно 20-відсоткову надбавку до своєї зарплати за наступний фільм.

Поки конверти не будуть розкриті на сцені, лише дві людини з PricewaterhouseCoopers (компанії, яка підраховує голоси), насправді знають, хто став переможцем.

Вони також запам'ятовують усіх переможців на той випадок, якщо щось піде не так із конвертами, як трапилося з картинами "Ла-Ла Ленд" та "Місячне світло" у 2017 році.

[ + – ] Скандал з фільмами "Ла-Ла Ленд" та "Місячне світло" у 2017 році

Волт Дісней є рекордсменом за кількістю виграних "Оскарів". Він здобув 26 премій "Оскар" за своє життя.

Театр Dolby приймає церемонію нагородження з 2001 року. І на його стінах вигравірувано всіх переможців у номінаціях "Кращий фільм". І там є місця для майбутніх переможців до 2071 року.

Нині актриса Кетрін Хепберн є рекордсменкою за кількістю виграних "Оскарів" — вона отримувала статуетку в номінації "найкраща жіноча роль" у 1934, 1968, 1969 та 1982 роках. Джек Ніколсон, Меріл Стріп і Деніел Дей-Льюїс йдуть за нею з трьома нагородами кожен.

У ніч перед церемонією проходить генеральна репетиція, на якій ведучі, виконавці та ведучі з'являються та репетирують усі шоу з дублерами, фальшивими конвертами переможців та гіпсовими копіями статуеток.

Смішно, але розсадка в залі здійснюється з урахуванням розміщення камер. Режисери та актори часто сидять так, щоб інші потенційні переможці з того ж фільму проходили повз них по дорозі на сцену.

Також є зона під умовною назвою "осміяні" (the mocked ones), призначена для людей, які номінувалися на "Оскар" кілька разів, але ще не виграли.

[ + – ] Леонардо ДіКапріо сидів у зоні для тих, хто довго не міг отримати "Оскар" Фото: Getty Images

Ті, хто розсаджує гостей, підписують угоду про нерозголошення та не привертають до себе увагу. Їм не дозволяється розмовляти зі знаменитостями, якщо з ними не заговорять першими.

У кожній номінації виготовляється близько 200 нагородних табличок для врахування всіх потенційних переможців. Переможець отримає табличку зі своїм ім'ям та прикріпить її після церемонії. Усі невикористані шильдики переробляються.

І, нарешті, на церемонії вручення премії "Оскар" одного разу на сцені з'явився геть голий чоловік.

Це сталося 1974 року на 46-й церемонії, коли на сцені була Елізабет Тейлор. Чоловік на ім'я Роберт Опель промчав сценою, показуючи знак миру… і не тільки це. Елізабет засміялася.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про легендарні вбрання "Оскара", які назавжди увійшли в історію кінопремії.