Легендарне вбрання. Топ 10 суконь "Оскара" за всю історію премії

Відверті, розкішні та красиві сукні — задля цього ми дивимося церемонію "Оскар" рік за роком, вболіваючи за наших фаворитів серед фільмів і акторів.

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12 березня 2022 року вручатимуть заповітні статуетки "Оскар", а на червоній доріжці виблискуватимуть зірки у вбранні, яке вони почали готувати вже зараз. Саме час, щоб згадати, які сукні вражали раніше та назавжди увійшли в історію премії Американської кіноакадемії.

Ювілейна, 95-та церемонія вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар" пройде в традиційному офлайн-форматі в лос-анджелеському кінотеатрі Dolby, а ведучим утретє стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Шоу обіцяє бути грандіозним, адже на перемогу претендують різні фільми: від військової драми "На Західному фронті без змін", до яскравого байопіка "Елвіс". А в номінації "Найкращий актор" і "Найкраща акторка" представлені такі ветерани як Біл Наї та Кейт Бланшетт, яким "протистоять" Остін Батлер і Пол Мескаль.

Але вручення премії — лише один із факторів, через який ми дивимося "Оскар". Адже шикарне вбрання зірок привертає не менше уваги. У різні роки сукні шокували, обурювали та смішили. Словом, на червоній доріжці було так само драматично, як і на оголошенні номінантів.

Фокус вибрав топ 10 найкращих суконь за всю історію "Оскара", які змушували говорити про себе через роки.

Одрі Гепберн у Givenchy, 1954

Одрі Гепберн здобула "Оскар" за роль у фільмі "Римські канікули". І піднялася за нагородою в сукні, яка досі вважається культовою класикою. Мереживна сукня від Givenchy стала першим "закадровим" досвідом співпраці акторки та метра моди. Воно повторювало роботу художниці з костюмів Едіт Гед, яка на той час одягала весь Голлівуд, але було створене саме для того, щоб акцентувати увагу на тендітності й ніжній красі Одрі.

[ + – ] Одрі Гепберн у найкращому образі "Оскара" всіх часів Фото: Getty Images

Сукня справила революцію, вона досі вважається еталоном, а Одрі Гепберн, як ми пам'ятаємо, теж здійснила революцію, зробивши трендом не відверту сексуальність, а скоріше чарівність. Сукню Гепберн визнали найкращим нарядом "Оскара" за версією журналу Time і однією з найдорожчих суконь в історії: на аукціоні 2011 року її продали майже за 132 тисячі доларів.

Барбра Стрейзанд в Arnold Scaasi, 1969

Культовим це вбрання стало випадково. Барбра Стрейзанд, отримуючи статуетку за роль у "Веселій дівчинці", явно не очікувала, що її вбрання в паєтках здаватиметься повністю прозорим у променях софітів. Це зараз вечірні сукні можуть бути "голими" та відвертими. На той час "Оскар" був дуже консервативним, так що Барбра одночасно стала і збурювачкою спокою та законодавицею мод. Пізніше вона розповідала, що вбрання зі штанів і блузки обрала після того, як зшита для неї вечірня сукня від студії Paramount здалася їй надто "консервативною". І їй було дуже нелегко впоратися зі зніяковілістю перед повним залом.

[ + – ] Шокуюче вбрання Барбри Стрейзанд на "Оскарі" 1969 Фото: Getty Images

Утім, наступні вбрання Скаасі були скромнішими, і він одягав перших леді США, Гілларі Клінтон у тому числі.

Шер у Bob Mackie, 1986

Шер була справжньою зіркою, коли була номінована на "Оскар" за роль у фільмі "Сілквуд", тоді статуетку вона не отримала, і, як говорили багато критиків, саме через епатажне вбрання, яке більше нагадувало сценічний костюм із Лас-Вегаса.

[ + – ] Шер та її епатажний образ Фото: Getty Images

Але Шер було начхати на думку критиків, і свій "Оскар" за роль у фільмі "Маска" в 1989 році вона отримала в ще більш "голому" та епатажному вбранні все від того ж Боба Макі, з яким співпрацювала довгі роки.

Мадонна в Bob Mackie, 1991

Ще один тріумф Боба Макі настав у 1991 році, коли попдіва Мадонна з'явилася в розкішному образі Мерілін Монро. На 63-й церемонії кіноакадемії вона отримала "Оскар" за композицію "Sooner or Later", саундтрек до фільму "Дік Трейсі".

[ + – ] Мадонна в образі кінодіви "Золотого віку" Голлівуду Фото: Getty Images

А обговорення на перших сторінках таблоїдів їй забезпечило не лише вбрання в дусі "Золотого віку Голлівуду", а й кавалер: компанію їй склав Майкл Джексон. Перед церемонією Мадонна пообіцяла, що вийде на червону доріжку із "найзнаменитішим чоловіком епохи".

Ніколь Кідман у Christian Dior, 1997

Зараз гірчична сукня Ніколь Кідман із вишивкою здається елегантною, але звичайною. Але для 1997 це був революційний вибір. Церемонія все ще була консервативною, зірки віддавали перевагу традиційним нудним кольорам і стриманому дизайну, а Кідман обрала сукню яскравого кольору та незвичайного фасону. До того ж його творцем був тоді ще нікому невідомий Джон Гальяно, який лише вступив на посаду креативного директора Dior.

[ + – ] Екстравагантне для 1997 року вбрання Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Співпраця була плідною: Гальяно став знаменитий, а на червоній доріжці "Оскара" почали з'являтися не лише класичні вбрання.

Гвінет Пелтроу в Ralph Lauren, 1999

1999 рік став для Гвінет надзвичайно вдалим і втамував смуток від розлучення з Бредом Піттом. Вона отримала "Оскар" за роль у фільмі "Закоханий Шекспір" і отримала статусу "ікони стилю".

[ + – ] Гвінет Пелтроу та її культовий образ Фото: Getty Images

І все завдяки простій і дуже витонченій сукні від Ральфа Лорена. Ніжно-рожевий колір і простий крій підкреслив її тендітність і витонченість. Як і у випадку Одрі Гепберн колись.

Джулія Робертс у Valentino, 2001

Джулія Робертс отримала статуетку за роль у фільмі "Ерін Брокович" і задала тренд для червоних доріжок, одягнувши вінтажну сукню від Valentino. Сукню 1992 року доповнили шлейфом із органзи, а до образу Джулія додала лаконічні прикраси. Джулію, її перемогу та її вбрання обговорювали всі таблоїди. А сам Валентіно говорив в інтерв'ю, що Джулія зробила його по-справжньому щасливим.

[ + – ] Джулія Робертс в одній із найкращих суконь церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

"Коли вона вийшла за нагородою у моїй сукні, я мало не плакав від захоплення. Цей момент точно стане одним із найважливіших у моїй кар'єрі", — зізнавався дизайнер. А завдяки Робертс стало не соромно вибирати сукні з вінтажних колекцій, щоб сяяти на червоній доріжці.

Геллі Беррі в Elie Saab, 2002

На той час ліванець Елі Сааб був невідомий у США, а тренд на "голі" сукні не був надто затребуваним. Але Геллі Беррі повинна була мати тріумфальний вигляд після ролі в "Балу монстрів", яка принесла їй "Оскар".

[ + – ] Геллі Беррі у 2002 році задала тренд на "голі" сукні Фото: Getty Images

Занадто багато було поставлено на карту, тому вона ризикнула з вбранням і виграла. Її назвали найстильніше одягненою зіркою, Еді Сааб прокинувся знаменитим, а тренд на "голі сукні" так і не вийшов із моди. Щоправда, не всім вдається так витончено поєднувати оголеність і одягненість, як це вийшло в Сааба.

Анджеліна Джолі в Atelier Versace, 2012

2012 для Анджеліни Джолі став епохальним. Вона та Бред Пітт були найбільш обговорюваними зірками у світі, встигли завести спільних дітей, продати їхніфото за нечувані суми, а попереду були заручини, весілля та скандальне розлучення, яке триває досі. Але тоді Джолі та Пітт були щасливі та сяяли на червоних доріжках.

[ + – ] Анджеліна Джолі та її нога Фото: Getty Images

І на церемонії "Оскар" Джолі викликала фурор, просто виставивши ногу в розрізі своєї оксамитової сукні від Atelier Versace.

Успіх був приголомшливим. Нога Джолі стала найобговорюванішою ногою у світі. У неї навіть з'явився власний обліковий запис @AngelinaRightLeg.

Зендея у Valentino, 2021

Після цього на червоній доріжці "Оскара" вже ніщо особливо не привертало особливої уваги. Адже за роки існування премії були "розблоковані" всі модні образи, тож зірки просто надихалися образами минулих років, одягали вінта або вибирали найрозкішніші вбрання від провідних домів моди, мабуть, і не думаючи, що колись їхня сукня стала б справжньою скандальною сенсацією. Але у 2021 році, коли світ здригала пандемія, образ юної Зендеї на червоній доріжці став справжнім ковтком свіжого повітря.

[ + – ] Зендея на церемонії "Оскар" у 2021 році Фото: Getty Images

"Оскар" намагався повернутися до звичного формату, а зірка "Ейфорії" просто обрала сукню, яка підкреслювала її красу та молодість. Яскраво-жовта сукня від Valentino в поєднанні з прикрасами від Bulgari та дуже вдалою зачіскою задали тренд на природність. Зендея стала іконою стилю та ще не раз з'являлася на перших сторінках таблоїдів, вибираючи дуже вдалі наряди. Але та жовта сукня точно стала однією з найпримітніших.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які фільми й актори претендують на "Оскар" у 2023 році. У списку номінантів опинився і документальний фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) про дитячий будинок із Лисичанська Луганської області.