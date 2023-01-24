Український фільм у списку. Названо номінантів на Оскар-2023

Церемонія нагородження відбудеться 12 березня, а ведучим стане Джиммі Кіммел.

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Актори Різ Ахмед та Еллісон Вільямс оголосили номінантів на 95-ту щорічну премію Оскар. А також повідомили, коли відбудеться церемонія нагородження. Про це пише The Guardian.

Церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2023 року. Відомо, що вестиме її відомий телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде його третій "Оскар".

Цікаво, але у списку номінантів опинився й документальний фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), участь у виробництві якого брала й Україна. Режисером фільму став данець Сімон Леренг Вільмонт. Виробництвом фільму займалися також Швеція і Фінляндія. Він побореться за нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм".

У фільмі розповідається про дітей з окупованих Росією територій, які опиняються у притулку міста Лисичанськ Луганської області. Росія окупувала Лисичанськ 2 липня 2022 року. Дітей встигли вивезти до Львова.

А список деяких номінантів на Оскар-2023 має такий вигляд:

Кращий фільм

"Аватар: Шлях води";

"Банші Інішерина";

"Елвіс";

"На Західному фронті без змін";

"Все завжди і водночас";

"Фабельмани";

"Тар";

"Топ Ґан: Меверік";

"Трикутник смутку";

"Говорять жінки".

Найкращий режисер

Мартін Мак-Дона ("Банші Інішерина");

Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас");

Стівен Спілберг ("Фабельмани");

Тодд Філд ("Тар");

Рубен Естлунд ("Трикутник смутку").

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс");

Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");

Брендан Фрейзер ("Кит");

Білл Наї ("Жити");

Пол Мескаль ("Сонце моє").

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар");

Мішель Єо ("Все завжди і водночас");

Ана де Армас ("Блондинка");

Андреа Райзборо ("Раді Леслі");

Мішель Вільямс ("Фабельмани").

Найкраща акторка другого плану

Анджела Бассет ("Чорна пантера: Ваканда назавжди");

Кхун Чау ("Кит");

Керрі Кондон ("Банші Інішерина");

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас");

Стефані Хсу ("Все завжди і водночас").

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон ("Банші Інішерина");

Браян Тайрі Генрі ("Дорога");

Джадд Хірш ("Фабельмани")

Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна");

Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас").

Найкращий дизайн костюма

"Вавілон";

"Чорна пантера: Ваканда назавжди";

"Елвіс";

"Все завжди і водночас";

"Місіс Харріс їде в Париж".

Найкращий адаптований сценарій

"На Західному фронті без змін";

"Ножі наголо: Скляна цибуля";

"Жити";

"Топ Ґан: Меверік";

"Жінки говорять".

Найкращий оригінальний сценарій

"Банші Інішерина";

"Все завжди і водночас";

"Фабельмани";

"Тар";

"Трикутник смутку".

Найкраща музика (оригінальна пісня)

Applause/"Розкажи, як жінка";

Тримай мене за руку/"Топ Ґан: Меверік";

Lift Me Up/"Чорна пантера: Ваканда назавжди";

Наату Наату/"РРР";

This Is a Life/"Все завжди і водночас".

Найкращий документальний фільм

"Все, що дихає"/All That Breathes;

"Вся краса та кровопролиття"/All the Beauty and the Bloodshed;

"Вогонь кохання"/Fire of Love;

"Будинок зі скалок"/A House Made of Splinters;

"Навальний"/Navalny.

Найкращий анімаційний художній фільм

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"/Guillermo del Toro's Pinocchio;

"Марсель-черепашка в туфлях"/Marcel the Shell with Shoes On;

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"/Puss in Boots: The Last Wish;

"Морський звір"/The Sea Beast;

"Я — панда"/Turning Red.

Нагадаємо, раніше було названо номінантів на 43-ту щорічну сатиричну антипремію "Золота малина-2023". Список традиційно був опублікований за день до оголошення номінантів на "Оскар". До списку найгірших фільмів потрапили "Блондинка", "Морбіус", "Піноккіо" та "Русалка та дочка короля".

Фільм "Блондинка" про життя Мерилін Монро з Аною де Армас у головній ролі номіновано одразу на 8 позицій "Золотої малини-2023".