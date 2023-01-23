"Білявка" та Джаред Лето. Оголошено номінантів на антипремію "Золота малина-2023"
Серед претендентів на отримання антинагороди наречений Меган Фокс, колишній бойфренд Кім Кардаш'ян та навіть Пенелопа Крус.
Названо номінантів на 43-ту щорічну сатиричну антипремію "Золота малина-2023". Список традиційно опубліковано за день до оголошення претендентів на перемогу в кінопремії "Оскар".
Найгірший фільм:
- Білявка;
- Доброї жалоби;
- Морбіус;
- Піноккіо;
- Русалка та дочка короля.
Біографічний фільм "Білявка" про життя Мерилін Монро з Аною де Армас у головній ролі номіновано одразу на 8 позицій "Золотої малини-2023".
Тим часом "Морбіус" з Джаредом Лето потенційно може отримати п'ять антинагород. У 2022 американський актор також був номінований на сатиричну кінопремію.
Найгірший режисер:
- Джадд Апатоу – Картопля;
- Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброї жалоби;
- Ендрю Домінік – Білявка;
- Роберт Земекіс – Піноккіо;
- Даніель Еспіноса – Морбіус.
Найгірша акторка:
- Раян Кіра Армстронг – Та, що породжує вогонь;
- Брайс Даллас Ховард – Світ юрського періоду: Панування;
- Даян Кітон – Мак та Рита;
- Алісія Сільверстоун – Рекуїн;
- Кайя Скоделаріо – Русалка та дочка короля.
Найгірший актор:
- Наречений Меган Фокс, музикант Колсон Бейкер – Доброї жалоби;
- Колишній бойфренд Кім Кардаш'ян Піт Девідсон – Мармадюк;
- Джаред Лето – Морбіус;
- Сильвестр Сталлоне – Саморитянин;
- Том Генкс – Піноккіо.
Цікаво, що у 2022 на "Золоту малину" було номіновано саму Меган Фокс, а цього року до списків потрапив її коханий та майбутній чоловік.
Найгірший актор другого плану:
- Піт Девідсон – Доброї жалоби;
- Мод Сан – Доброї жалоби;
- Ксав’єр Семюель – Білявка;
- Еван Вільямс – Білявка;
- Том Генкс – Елвіс.
Найгірша акторка другого плану:
- Адріа Архона – Морбіус;
- Лоррейн Бракко – Піноккіо;
- Пенелопа Крус – Код 355;
- Фань Бінбін – Русалка та дочка короля;
- Міра Сорвіно – Ламборгіні: людина – легенда.
Найгірший сценарій:
- Білявка;
- Доброї жалоби;
- Світ юрського періоду: Панування;
- Морбіус;
- Піноккіо.
Найгірший римейк, сиквел або рип-оф:
- Білявка;
- Та, що породжує вогонь;
- Світ юрського періоду: Панування;
- Піноккіо;
- 365 днів.
Зазначимо, що переможців сатиричної антипремії оголосять 11 березня 2023.
Нагадаємо, у 2019 році Дональд Трамп отримав "Золоту малину" за найгіршу роль у кіно.
Також Фокус писав про номінантів на "Золоту малину" у 2022.