"Білявка" та Джаред Лето. Оголошено номінантів на антипремію "Золота малина-2023"

Серед претендентів на отримання антинагороди наречений Меган Фокс, колишній бойфренд Кім Кардаш'ян та навіть Пенелопа Крус.

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Названо номінантів на 43-ту щорічну сатиричну антипремію "Золота малина-2023". Список традиційно опубліковано за день до оголошення претендентів на перемогу в кінопремії "Оскар".

Найгірший фільм:

Білявка;

Доброї жалоби;

Морбіус;

Піноккіо;

Русалка та дочка короля.

Біографічний фільм "Білявка" про життя Мерилін Монро з Аною де Армас у головній ролі номіновано одразу на 8 позицій "Золотої малини-2023".

Тим часом "Морбіус" з Джаредом Лето потенційно може отримати п'ять антинагород. У 2022 американський актор також був номінований на сатиричну кінопремію.

Найгірший режисер:

Джадд Апатоу – Картопля;

Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброї жалоби;

Ендрю Домінік – Білявка;

Роберт Земекіс – Піноккіо;

Даніель Еспіноса – Морбіус.

Найгірша акторка:

Раян Кіра Армстронг – Та, що породжує вогонь;

Брайс Даллас Ховард – Світ юрського періоду: Панування;

Даян Кітон – Мак та Рита;

Алісія Сільверстоун – Рекуїн;

Кайя Скоделаріо – Русалка та дочка короля.

Найгірший актор:

Наречений Меган Фокс, музикант Колсон Бейкер – Доброї жалоби;

Колишній бойфренд Кім Кардаш'ян Піт Девідсон – Мармадюк;

Джаред Лето – Морбіус;

Сильвестр Сталлоне – Саморитянин;

Том Генкс – Піноккіо.

Цікаво, що у 2022 на "Золоту малину" було номіновано саму Меган Фокс, а цього року до списків потрапив її коханий та майбутній чоловік.

Найгірший актор другого плану:

Піт Девідсон – Доброї жалоби;

Мод Сан – Доброї жалоби;

Ксав’єр Семюель – Білявка;

Еван Вільямс – Білявка;

Том Генкс – Елвіс.

Найгірша акторка другого плану:

Адріа Архона – Морбіус;

Лоррейн Бракко – Піноккіо;

Пенелопа Крус – Код 355;

Фань Бінбін – Русалка та дочка короля;

Міра Сорвіно – Ламборгіні: людина – легенда.

Найгірший сценарій:

Білявка;

Доброї жалоби;

Світ юрського періоду: Панування;

Морбіус;

Піноккіо.

Найгірший римейк, сиквел або рип-оф:

Білявка;

Та, що породжує вогонь;

Світ юрського періоду: Панування;

Піноккіо;

365 днів.

Зазначимо, що переможців сатиричної антипремії оголосять 11 березня 2023.

Нагадаємо, у 2019 році Дональд Трамп отримав "Золоту малину" за найгіршу роль у кіно.

Також Фокус писав про номінантів на "Золоту малину" у 2022.