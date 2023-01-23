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Стиль життя

"Білявка" та Джаред Лето. Оголошено номінантів на антипремію "Золота малина-2023"

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Фото: Netflix | Ана де Армас у ролі Мерилін Монро

Серед претендентів на отримання антинагороди наречений Меган Фокс, колишній бойфренд Кім Кардаш'ян та навіть Пенелопа Крус.

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Названо номінантів на 43-ту щорічну сатиричну антипремію "Золота малина-2023". Список традиційно опубліковано за день до оголошення претендентів на перемогу в кінопремії "Оскар".

Найгірший фільм:

  • Білявка;
  • Доброї жалоби;
  • Морбіус;
  • Піноккіо;
  • Русалка та дочка короля.

Біографічний фільм "Білявка" про життя Мерилін Монро з Аною де Армас у головній ролі номіновано одразу на 8 позицій "Золотої малини-2023".

Тим часом "Морбіус" з Джаредом Лето потенційно може отримати п'ять антинагород. У 2022 американський актор також був номінований на сатиричну кінопремію.

Найгірший режисер:

  • Джадд Апатоу – Картопля;
  • Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброї жалоби;
  • Ендрю Домінік – Білявка;
  • Роберт Земекіс – Піноккіо;
  • Даніель Еспіноса – Морбіус.

Найгірша акторка:

  • Раян Кіра Армстронг – Та, що породжує вогонь;
  • Брайс Даллас Ховард – Світ юрського періоду: Панування;
  • Даян Кітон – Мак та Рита;
  • Алісія Сільверстоун – Рекуїн;
  • Кайя Скоделаріо – Русалка та дочка короля.

Найгірший актор:

  • Наречений Меган Фокс, музикант Колсон Бейкер – Доброї жалоби;
  • Колишній бойфренд Кім Кардаш'ян Піт Девідсон – Мармадюк;
  • Джаред Лето – Морбіус;
  • Сильвестр Сталлоне – Саморитянин;
  • Том Генкс – Піноккіо.

Цікаво, що у 2022 на "Золоту малину" було номіновано саму Меган Фокс, а цього року до списків потрапив її коханий та майбутній чоловік.

Найгірший актор другого плану:

  • Піт Девідсон – Доброї жалоби;
  • Мод Сан – Доброї жалоби;
  • Ксав’єр Семюель – Білявка;
  • Еван Вільямс – Білявка;
  • Том Генкс – Елвіс.

Найгірша акторка другого плану:

  • Адріа Архона – Морбіус;
  • Лоррейн Бракко – Піноккіо;
  • Пенелопа Крус – Код 355;
  • Фань Бінбін – Русалка та дочка короля;
  • Міра Сорвіно – Ламборгіні: людина – легенда.

Найгірший сценарій:

  • Білявка;
  • Доброї жалоби;
  • Світ юрського періоду: Панування;
  • Морбіус;
  • Піноккіо.

Найгірший римейк, сиквел або рип-оф:

  • Білявка;
  • Та, що породжує вогонь;
  • Світ юрського періоду: Панування;
  • Піноккіо;
  • 365 днів.

Зазначимо, що переможців сатиричної антипремії оголосять 11 березня 2023.

Нагадаємо, у 2019 році Дональд Трамп отримав "Золоту малину" за найгіршу роль у кіно.

Також Фокус писав про номінантів на "Золоту малину" у 2022.