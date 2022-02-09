Джаред Лето, Меган Фокс і Бен Аффлек номіновані на антипремію "Золота малина"

Джаред Лето отримав номінацію за роль Паоло Ґуччі у фільмі Рідлі Скотта

Премія "Золота малина" оголосила номінантів у 2022 році. Актор Джаред Лето був відзначений журі антинагороди одразу у двох категоріях — "Найгірша роль другого плану" та "Найгірша екранна пара" — за роль у картині "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта. Про номінації розповіли на сайті антипремії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Золота малина" — антинагорода, якою щороку відзначають найгірші акторські роботи, сценарії, режисуру, саундтреки та фільми року.

Цього року Джареду Лето не пощастило двічі – він був номінований одразу у двох категоріях — "Найгірша роль другого плану" та "Найгірша екранна пара" за роль у фільмі Рідлі Скотта "Дім Ґуччі".

[ + – ] Джаред Лето в ролі Паоло Ґуччі у фільмі "Дім Ґуччі" Фото: Скриншот

В останній категорії заявлений сам актор і "його 17-фунтове латексне обличчя, або його зухвалий одяг, або його безглуздий акцент".

Також на "Золоту малину" були номіновані Скотт Іствуд ("Небезпечний"), Леброн Джеймс ("Космічний джем"), Марк Волберг ("Безкінечність"), а ще всі шанси на антиприз є в Меган Фокс за роль у фільмі "Північ на злаковому полі", у Емі Адамс за роль у "безглуздому переосмисленні" основної класики Хічкока "Жінка у вікні" та в Бена Аффлека за роль у ще одній драмі Рідлі Скотта "Остання дуель".

[ + – ] Трейлери фильму "Північ на злаковому полі"

А Брюс Вілліс удостоївся окремої категорії за ролі одразу у восьми фільмах, серед яких і кримінальна драма "Північ на злаковому полі", і фантастичний трилер "Зоряний рубіж", який отримав на сайті Rotten Tomatoes рекордно низьку оцінку: 2,6/10.

Антипремія "Золота малина" присуджується за підсумками голосування членів так званого фонду "Золота малина" (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF). У фонд входять понад 500 анонімів із 12 країн (стати ним може будь-хто охочий за невелику плату), голосування відбувається поштою. Переможців буде оголошено 26 березня 2022 року.

Примітно, але цього року Рідлі Скотту не пощастило з його масштабними проєктами. Історична драма "Остання дуель" не отримала жодної номінації на "Оскар", а "Дім Ґуччі", не дивлячись на зірковий склад і хороші відгуки, отримав єдину номінацію в категорії "Найкращий грим і зачіски".