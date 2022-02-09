Джаред Лето, Меган Фокс и Бен Аффлек номинированы на антипремию "Золотая малина"

Джаред Лето получил номинацию за роль Паоло Гуччи в фильме Ридли Скотта

Премия "Золотая малина" объявила номинантов в 2022 году. Актер Джаред Лето был отмечен жюри антинаграды сразу в двух категориях — "Худшая роль второго плана" и "Худшая экранная пара" — за роль в картине "Дом Гуччи" Ридли Скотта. О номинациях рассказали на сайте антипремии.

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"Золотая малина" — антинаграда, которой ежегодно отмечают худшие актерские работы, сценарии, режиссуру, саундтреки и фильмы года.

В этом году Джареду Лето не повезло дважды – он был номинирован сразу в двух категориях — "Худшая роль второго плана" и "Худшая экранная пара" за роль в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи".

[ + – ] Джаред Лето в роли Паоло Гуччи в фильме "Дом Гуччи" Фото: Скриншот

В последней категории заявлен сам актер и "его 17-фунтовое латексное лицо, или его вызывающая одежда, или его нелепый акцент".

Также на "Золотую малину" были номинированы Скотт Иствуд ("Опасный"), Леброн Джеймс ("Космический джем"), Марк Уолберг ("Бесконечность"), а еще все шансы на антиприз есть у Меган Фокс за роль в фильме "Полночь на злаковом поле", у Эми Адамс за роль в "бессмысленном "переосмыслении" основополагающей классики Хичкока "Женщина в окне" и у Бена Аффлека за роль в еще одной драме Ридли Скотта "Последняя дуэль".

[ + – ] Трейлер фильма "Полночь на злаковом поле"

А Брюс Уиллис удостоился отдельной категории за роли сразу в восьми фильмах среди которых и криминальная драма "Полночь на злаковом поле" и фантастический триллер "Звездный рубеж", который получил на сайте Rotten Tomatoes рекордно низкую оценку: 2,6/10.

Антипремия "Золотая малина" присуждается по итогам голосования членов так называемого фонда "Золотая малина" (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF). В фонд входят более 500 анонимов из 12 стран (стать им может любой желающий за небольшую плату), голосование происходит по почте. Победители будут объявлены 26 марта 2022 года.

Примечательно, но в этом году Ридли Скотту не повезло с обеими его масштабными проектами. Историческая драма "Последняя дуэль" не получила ни одной номинации на "Оскар", а "Дом Гуччи", не смотря на звездный состав и хорошие отзывы, получил единственную номинацию в категории "Лучший грим и прически".