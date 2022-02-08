"Власть пса" и "Дюна". В США объявили номинантов на премию "Оскар" 2022
"Дом Гуччи" получил одну номинацию – "За лучший грим и прически", "Власть пса" – 12 номинаций, а "Дюна" – получила девять номинаций.
Официально стало известно, кто будет бороться за звание лучших на 94-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь с 27 на 28 марта 2022 года, а не в феврале, как было ранее. Изменения связаны с пандемией коронавируса. Об этом пишется на сайте мероприятия.
Уже известно, что организаторы вернут церемонию на ее законное место: в театр "Долби" в Голливуде, Лос-Анджелес. В прошлом году, напомним, мероприятие прошло в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station
Точный формат церемонии пока неизвестен, но режиссером в седьмой раз подряд станет победитель премии "Эмми" Гленн Вайс, а кресло продюсера займет Уилл Пакер.
И спустя три года "Оскар" наконец получит ведущего. Правда, пока неясно кого. Среди кандидатов: Уилл Пакер, Джимми Киммел, Крис Рок, Нил Патрик Харрис и Том Холланд.
Выступать скорей всего будут Бейонсе с Be Alive из "Короля Ричарда" и Билли Айлиш с No Time to Die из одноименного фильма "Не время умирать".
И "Оскар" пройдет в привычном роскошном формате: с красной дорожкой, шикарными платьями и блеском бриллиантов.
Полный список номинантов:
Лучший фильм
"Аллея кошмаров"
"Белфаст"
"Вестсайдская история"
"Власть пса"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Лакричная пицца"
"Не смотрите наверх"
"Сядь за руль моей машины"
"CODA: Ребенок глухих родителей"
Лучший режиссер
Кеннет Брана – "Белфаст"
Рюсукэ Хамагути – "Сядь за руль моей машины"
Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
Джейн Кэмпион – "Власть пса"
Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"
Лучший актер
Хавьер Бардем — "В роли Рикардо"
Дензел Вашингтон — "Трагедия Макбета"
Эндрю Гарфилд — "Тик-так… БУМ!"
Бенедикт Камбербэтч — "Власть пса"
Уилл Смит — "Король Ричард"
Лучшая актриса
Джессика Честейн — "Глаза Тэмми Фэй"
Оливия Колман — "Незнакомая дочь"
Пенелопа Круз — "Параллельные матери"
Николь Кидман — "В роли Рикардо"
Кристен Стюарт — "Спенсер"
Лучший актер второго плана
Киран Хайндс — "Белфаст"
Дж. К. Симмонс — "В роли Рикардо"
Джесси Племонс — "Власть пса"
Коди Смит-Макфи — "Власть пса"
Трой Коцур — "CODA: Ребенок глухих родителей"
Лучшая актриса второго плана
Джесси Бакли — "Незнакомая дочь"
Джуди Денч — "Белфаст"
Кирстен Данст — "Власть пса"
Онжаню Эллис — "Король Ричард"
Ариана Дебозе — "Вестсайдская история"
Лучший оригинальный сценарий
"Белфаст" — Кеннет Брана
"Король Ричард" — Зак Бэйлин
"Лакричная пицца" — Пол Томас Андерсон
"Не смотрите наверх" — Адам МакКей, Дэвид Сирота
"Худший человек на свете" — Йоаким Триер, Эскиль Вогт
Лучший адаптированный сценарий
"Власть пса"
"Дюна"
"Незнакомая дочь"
"CODA: Ребенок глухих родителей"
"Сядь за руль моей машины"
Лучший фильм на иностранном языке
"Лунана: Як в классной комнате" — Бутан
"Побег" — Дания
"Рука бога" — Италия
"Сядь за руль моей машины" — Япония
"Худший человек на свете" — Норвегия
Лучший анимационный фильм
"Лука"
"Митчеллы против машин"
"Побег"
"Райя и последний дракон"
"Энканто"
Лучшая работа оператора
"Дюна"
"Вестсайдская история"
"Власть пса"
"Трагедия Макбета"
"Аллея кошмаров"
Лучший оригинальный саундтрек
Ханс Циммер — "Дюна"
Николас Бриттель — "Не смотри наверх"
Джонни Гринвуд — "Власть пса"
Джермейн Франко — "Энканто"
Альберто Иглесиас — "Параллельные матери"
Лучший трек
Be Alive Бейонсе — "Король Ричард"
Dos Oruguitas Себастьян Ятра — "Энканто"
Down To Joy Ван Моррисон — "Белфаст"
No Time To Die Билли Айлиш — "Не время умирать"
Somehow You Do Реба Макинтайр — "Четыре хороших дня"
Лучший монтаж
"Дюна"
"Власть пса"
"Не смотри наверх"
"Король Ричард"
"Тик-Так… БУМ!"
Лучшая работа художника-постановщика
"Довод"
"Ма Рэйни: Мать блюза"
"Манк"
"Новости со всех концов света"
"Отец"
Лучший дизайн костюмов
"Аллея кошмаров"
"Дюна"
"Круэлла"
"Сирано"
"Вестсайдская история"
Лучшие визуальные эффекты
"Дюна"
"Шан-Чи: Легенда десяти колец"
"Не время умирать"
"Человек-паук: Нет пути домой"
"Главный герой"
Лучший грим и прически
"Однажды в Америке 2"
"Круэлла"
"Дюна"
"Глаза Тэмми Фэй"
"Дом Гуччи"
Лучший звук
"Белфаст"
"Вестсайдская история"
"Власть пса"
"Дюна"
"Не время умирать"
Лучший документальный фильм
"Аттика"
"Вознесение"
"Лето соула"
"Побег"
"Текст в огне"
Лучший короткометражный анимационный фильм
Affairs of the Art
Bestia
BoxBallet
Robin Robin
The Windshield Wiper
Лучший короткометражный игровой фильм
Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
Лучший короткометражный документальный фильм
"Аттика"
"Вознесение"
"Лето соула"
"Побег"
"Текст в огне"
Напомним, Иордания отозвала фильм "Амира" с кинопремии "Оскар" из-за сюжета о контрабанде спермы заключенных-палестинцев. В фильме ставится под сомнение отцовство детей, родившихся за последние 10 лет в результате подобного донорства