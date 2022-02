"Власть пса" и "Дюна". В США объявили номинантов на премию "Оскар" 2022

"Дом Гуччи" получил одну номинацию – "За лучший грим и прически", "Власть пса" – 12 номинаций, а "Дюна" – получила девять номинаций.

Официально стало известно, кто будет бороться за звание лучших на 94-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь с 27 на 28 марта 2022 года, а не в феврале, как было ранее. Изменения связаны с пандемией коронавируса. Об этом пишется на сайте мероприятия.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Уже известно, что организаторы вернут церемонию на ее законное место: в театр "Долби" в Голливуде, Лос-Анджелес. В прошлом году, напомним, мероприятие прошло в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station

Точный формат церемонии пока неизвестен, но режиссером в седьмой раз подряд станет победитель премии "Эмми" Гленн Вайс, а кресло продюсера займет Уилл Пакер.

И спустя три года "Оскар" наконец получит ведущего. Правда, пока неясно кого. Среди кандидатов: Уилл Пакер, Джимми Киммел, Крис Рок, Нил Патрик Харрис и Том Холланд.

Выступать скорей всего будут Бейонсе с Be Alive из "Короля Ричарда" и Билли Айлиш с No Time to Die из одноименного фильма "Не время умирать".

И "Оскар" пройдет в привычном роскошном формате: с красной дорожкой, шикарными платьями и блеском бриллиантов.

Полный список номинантов:

Лучший фильм

"Аллея кошмаров"

"Белфаст"

"Вестсайдская история"

"Власть пса"

[ + – ] Трейлер фильма "Власть пса"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите наверх"

"Сядь за руль моей машины"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший режиссер

Кеннет Брана – "Белфаст"

Рюсукэ Хамагути – "Сядь за руль моей машины"

Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучший актер

Хавьер Бардем — "В роли Рикардо"

Дензел Вашингтон — "Трагедия Макбета"

Эндрю Гарфилд — "Тик-так… БУМ!"

Бенедикт Камбербэтч — "Власть пса"

Уилл Смит — "Король Ричард"

Лучшая актриса

Джессика Честейн — "Глаза Тэмми Фэй"

Оливия Колман — "Незнакомая дочь"

Пенелопа Круз — "Параллельные матери"

Николь Кидман — "В роли Рикардо"

Кристен Стюарт — "Спенсер"

Лучший актер второго плана

Киран Хайндс — "Белфаст"

Дж. К. Симмонс — "В роли Рикардо"

Джесси Племонс — "Власть пса"

Коди Смит-Макфи — "Власть пса"

Трой Коцур — "CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли — "Незнакомая дочь"

Джуди Денч — "Белфаст"

Кирстен Данст — "Власть пса"

Онжаню Эллис — "Король Ричард"

Ариана Дебозе — "Вестсайдская история"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст" — Кеннет Брана

"Король Ричард" — Зак Бэйлин

"Лакричная пицца" — Пол Томас Андерсон

"Не смотрите наверх" — Адам МакКей, Дэвид Сирота

"Худший человек на свете" — Йоаким Триер, Эскиль Вогт

Лучший адаптированный сценарий

"Власть пса"

"Дюна"

[ + – ] Трейлер фильма "Дюна"

"Незнакомая дочь"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

"Сядь за руль моей машины"

Лучший фильм на иностранном языке

"Лунана: Як в классной комнате" — Бутан

"Побег" — Дания

"Рука бога" — Италия

"Сядь за руль моей машины" — Япония

"Худший человек на свете" — Норвегия

Лучший анимационный фильм

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Побег"

"Райя и последний дракон"

[ + – ] Трейлер мультфильма "Райя и последний дракон"

"Энканто"

Лучшая работа оператора

"Дюна"

"Вестсайдская история"

"Власть пса"

"Трагедия Макбета"

"Аллея кошмаров"

Лучший оригинальный саундтрек

Ханс Циммер — "Дюна"

Николас Бриттель — "Не смотри наверх"

Джонни Гринвуд — "Власть пса"

Джермейн Франко — "Энканто"

Альберто Иглесиас — "Параллельные матери"

Лучший трек

Be Alive Бейонсе — "Король Ричард"

[ + – ] Трек Be Alive Бейонсе из фильма "Король Ричард"

Dos Oruguitas Себастьян Ятра — "Энканто"

Down To Joy Ван Моррисон — "Белфаст"

No Time To Die Билли Айлиш — "Не время умирать"

Somehow You Do Реба Макинтайр — "Четыре хороших дня"

Лучший монтаж

"Дюна"

"Власть пса"

"Не смотри наверх"

"Король Ричард"

"Тик-Так… БУМ!"

Лучшая работа художника-постановщика

"Довод"

"Ма Рэйни: Мать блюза"

"Манк"

"Новости со всех концов света"

"Отец"

Лучший дизайн костюмов

"Аллея кошмаров"

"Дюна"

"Круэлла"

[ + – ] Трейлер фильма "Круэлла"

"Сирано"

"Вестсайдская история"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Шан-Чи: Легенда десяти колец"

"Не время умирать"

"Человек-паук: Нет пути домой"

"Главный герой"

Лучший грим и прически

"Однажды в Америке 2"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тэмми Фэй"

"Дом Гуччи"

Лучший звук

"Белфаст"

"Вестсайдская история"

"Власть пса"

"Дюна"

"Не время умирать"

Лучший документальный фильм

"Аттика"

"Вознесение"

"Лето соула"

"Побег"

"Текст в огне"

Лучший короткометражный анимационный фильм

Affairs of the Art

Bestia

BoxBallet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Лучший короткометражный игровой фильм

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Лучший короткометражный документальный фильм

"Аттика"

"Вознесение"

"Лето соула"

"Побег"

"Текст в огне"

Напомним, Иордания отозвала фильм "Амира" с кинопремии "Оскар" из-за сюжета о контрабанде спермы заключенных-палестинцев. В фильме ставится под сомнение отцовство детей, родившихся за последние 10 лет в результате подобного донорства