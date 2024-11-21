Шик, гламур и бриллианты: топ-5 образов премии Women in Hollywood (фото, видео)

Большинство гостей церемонии выбрали наряды от Ralph Lauren, который был партнером вечера.

Несколько знаковых женщин из мира кино, телевидения, музыки и не только блистала на праздновании ELLE 2024 Women in Hollywood, которое состоялось в роскошном отеле Four Seasons Hotel Los Angeles в Беверли-Хиллз. В этом году ELLE чествовал девять выдающихся женщин, чей творческий и культурный вклад оказал неизгладимое влияние на культуру. Среди награжденных были Даниэль Дэдвайлер, Карла София Гаскон, Селена Гомес, Майки Мэдисон, Деми Мур, Джулианна Мур, Сирша Ронан, Зои Салдана и Тильда Суинтон. Знаменитости блистали на красной дорожке в роскошных дизайнерских нарядах, и Фокус выбрал пять самых инетресных из них.

Деми Мур

62-летняя Деми Мур посетила мероприятие ELLE в ослепительном облегающем вечернем платье без рукавов с халтер-воротником от Ralph Lauren. Наряд напоминал диско-шар, а золотой цвет делал его еще более гламурным.

Наряд подчеркивал стройную фигуру звезды, демонстрируя ее изгибы. Деми дополнила платье босоножками на каблуках бронзового цвета, завершив гламурный образ соответствующими серьгами от Mateo и кольцами от Djula и Kallati. Над стилем звезды поработал Брэд Горески.

Деми Мур

Ева Лонгория

49-летняя Ева Лонгория, звезда "Отчаянных домохозяек" надела сверкающий золотистый наряд от Ralph Lauren из коллекции готовой одежды осень/зима 2024 года. Асимметричное платье имело одну бретельку, оставляя другое плечо открытым. При этом материал спускался ниже руки актрисы и пересекал ее лопатки. Нижняя часть ее спины была открыта.

Платье Лонгории казалось сшитым из ткани в стиле кольчуги, которая была надета поверх комбинации, доходившей до ее колен и напоминала известные образы, такие как платье для вечеринки по случаю 21-го дня рождения Пэрис Хилтон, — только с более строгим уклоном в стиле black tie. Вдоль лифа материал был слегка собран на одну сторону, создавая складки в стиле солнечных лучей, которые расходились по ее животу. Наряд дополнял небольшой шлейф.

Лонгория не стала выделяться драгоценностями, надев пару квадратных сережек и одно большое эффектное кольцо, оба в нежном шампанском золоте, которое соответствовало цвету ее платья.

Ева Логнория

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас, которая возвращается в кино после 10-летнего перерыва, блистала на мероприятии в черном ансамбле. Она не стала выбирать вечернее платье, остановившись на очень элегантном и женственном образе от Ralph Lauren, который стал одним из партнеров церемонии. 52-летняя актриса надела черный облегающий топ с длинными рукавами, расшитом пайетками, в сочетании с черной юбкой-трапецией, черными капроновыми колготками и соответствующими туфлями-лодочками, а ее фирменные светлые волосы были уложены мягкими волнами. Яркий акцент был добавлен с помощью красной помады.

Кэмерон Диас Фото: Getty Images

Джулианна Мур

63-летняя оскароносная Джулианна Мур, получившая награду на церемонии, вышла на ковровую дорожку в красном платье в пол с длинными рукавами, дополнив образ бриллиантовыми украшениями. Ее наряд выглядел одновременно скромно и роскошно, а блеск камней делал его еще ярче. Знаменитость подчеркнула черты лица элегантным макияжем и оставила свои волосы распущенными.

Джулианна Мур и Тильда Суинтон

Селена Гомес

32-летняя певица и актриса Селена Гомес, как и многие ее коллеги, отдала предпочтение ансамблю от Ralph Lauren, выбрав черный комбинезон, украшенный небольшими квадратными черными заклепками по всему телу. Аппликации переливались на свету, создавая иллюзию пайеток. Сверху комбинезон выглядел как двубортный пиджак, так как имел вырез-обертку с острыми шелковистыми лацканами. Пояс также разделял верх струящихся расклешенных брюк, как встроенный пояс.

Образ звезды, над которым работала стилист Эрин Уолш, завершали серьги-кольца, покрытые бриллиантами, и крупные бриллиантовые коктейльные кольца.

Селена Гомес

Ранее Фокус писал, что Деми Мур вышла на красную дорожку в мини.