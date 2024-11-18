62-летняя Деми Мур вышла на красную дорожку в мини (видео)

Актриса не стесняется носить короткие вещи и демонстрировать на публике стройные ноги. Она пропагандирует естественное старение и отрицает любые пластические операции.

62-летняя американская актриса Деми Мур демонстрирует, как можно стареть красиво и при этом не чувствовать себя непривлекательной и несексуальной. Знаменитость снимается в рекламных кампаниях, для обложек журналов и просто радуя своих подписчиков в соцсети новыми снимками. Не игнорирует она и светские мероприятия, где традиционно демонстрирует шик. Не стала исключением и церемония вручения премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она покорила поклонников черным мини-платьем без бретелек с асимметричным подолом от Givenchy. Деми дополнила свой наряд яркими украшениями, включающими колье с драгоценными камнями и соответствующие серьги-люстры с изумрудным камнем. Завершали ансамбль туфли Aquazzura.

Ее фирменные длинные и блестящие темные локоны были расчесаны на прямой пробор и заправлены за уши.

Мур совсем недавно представила свой новый фильм "Субстанция", который был очень неоднозначно встречен критиками и шокировал зрителей. В нем она показала проблему восприятия известными женщинами своего возраста и попытку вернуть себе молодость и красоту любой ценой.

После выхода картины в СМИ снова вспомнили тему начала 2000-х на тему того, сколько пластических операций сделала Деми Мур. Как пишет Daily Mail, ей приписывали операции на сотни тысяч долларов, включая увеличение груди и ринопластику.

Однако актриса назвала все это домыслами, заявив, что никогда скальпель не прикасался к ее телу.

Несмотря на это, пластический хирург доктор Марк Соломос сказал журналу Hello!, что, по его мнению, она могла начать делать операции в молодом возрасте и поддерживать свою внешность с помощью незначительных вмешательств.

Хваля ее "невероятную структуру костей", доктор предположил, что она могла сделать подтяжку губ — процедуру, которая уменьшает расстояние между основанием носа и верхней губой. Деми также сглаживает некоторые складки между носом и верхней губой, которые появляются с возрастом лица.

Соломос не исключает, что она сделала подтяжку лица и шеи или лазерную шлифовку – популярную процедуру против старения, которая работает путем разрушения первого слоя кожи, что позволяет новым клеткам кожи расти под ней.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур на Хэллоуин показала себя в образе старухи из "Субстанции" и рассказала, что думает о старении.