Деми Мур на Хэллоуин показала себя в образе старухи из "Субстанции" (фото)

Роль Деми Мур в новом фильме принесла ей огромную славу. Обозреватели в восторге от игры знаменитой актрисы, но поражены натуралистичностью и излишней жестокостью сцен в фильме.

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Голливудская звезда Деми Мур к Хэллоуину на своей странице в Instagram разместила фотографии, снятые во время съемок нашумевшего фильма "Субстанция".

31 октября подписчики Мур увидели ее в образе гиперболизированной старухи Элизабет Спаркл, лысой со сморщенной кожей и обвисшей грудью. Ее неповторимые черты лица и еще молодая фигура были полностью скрыты под "старческим костюмом".

"Хранила эти драгоценности от @trythesubstance, и сегодня, кажется, подходящий день, чтобы поделиться ими. Счастливого Хэллоуина от Элизабет Спаркл", — написала Деми.

Бывшая жена Брюса Уиллиса исполнила главную роль в фильме "Субстанция". По сюжету героиня Элизабет Спаркл — кинозвезда, чья карьера идет на спад из-за ее преклонного возраста. Она узнает о жидкости под названием "Субстанция", которую может ввести себе, чтобы создать более молодую версию себя. Однако этот эксперимент заканчивается крахом.

Фильм ужасов, который стал сенсацией Каннского кинофестиваля, высоко оценен критиками и поклонниками Мур, а роль Элизабет Спаркл принесла актрисе огромную славу. "Пахнет Золотым Глобусом и Оскаром", – пишут в комментариях под фото Мур.

Ранее, 14 октября, Фокус писал, почему критики и зрители в шоке от нового фильма "Субстанция" с Деми Мур.