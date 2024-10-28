Деми Мур вместе с Маргарет Куэлли появилась на кинофестивале SCAD Savannah (фото)

Актрисы на мероприятии продемонстрировали стильные образы. На кинофестивале в Джорджии Деми Мур вручили награду Icon Award.

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Знаменитые американские актрисы Деми Мур и Маргарет Куэлли 27 октября посетили кинофестиваль SCAD Savannah в Джорджии, США, сообщает Daily Mail.

61-летняя звезда "Субстанции" позировала со своей коллегой, звездой сериала "Горничная" на красной дорожке мероприятия, которое проходило в библиотеке Джен. Мур была одета в элегантный черный наряд, состоящий из черного полупрозрачного топа, длинного жилета с глубоким вырезом и бархатной юбки-макси. Свой гламурный образ актриса дополнила красивыми золотыми серьгами, бархатным клатчем, туфлями с острыми носами и декором в форме замочной скважины на каждом носке. Деми распустила длинные волосы, сделав пробор посредине. Она нанесла легкий макияж, подчеркнув карие глаза коричневыми тенями и черной подводкой.

Актрисы Маргарет Куэлли и Дем Мур Фото: Getty Images

30-летняя Куэлли была одета в простую черную блузку в рубчик с прозрачными рукавами и короткую юбку с серебристыми складками. Свой незатейливый образ Маргарет дополнила черными чулками и туфлями с круглыми носками на устойчивых каблуках. Звезда собрала свои шоколадные локоны в низкий пучок и наложила сияющий макияж.

Кинофестиваль SCAD Savannah — крупнейший университетский кинофестиваль в США. Его посетили многие знаменитости, включая таких звезд, как Эми Адамс, Диего Луна, Наташа Лионн и Фелисити Джонс. На мероприятии Деми Мур была вручена награда Icon Award во время показа нового фильма The Substance, где актриса сыграла главную роль.

Ранее, 11 октября, Фокус писал о том, что Деми Мур в стильном деловом костюме вышла в свет. Актрису почтили за ее вклад в кино. Для выхода она выбрала классику.