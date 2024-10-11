Деми Мур в стильном деловом костюме вышла в свет (фото)

Актрису почтили за ее вклад в кино. Для выхода она выбрала классику.

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61-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала стильный деловой образ. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брюса Уиллиса излучала уверенность, посетив ежегодное осеннее мероприятие Ghetto Film School в Санта-Монике.

Деми появилась на публике в черном блейзере в тонкую полоску в сочетании с брюками в тон. Для этого случая она добавила белую рубашку на пуговицах и повысила свой рост с помощью каблуков.

Звезда фильма "Призрак" продемонстрировала легкий вечерний макияж и нюдовую помаду, когда она сверкнула улыбкой, позируя для снимков на красной дорожке.

Мур дополнила образ парой очков в серебряной оправе и оставила свои блестящие черные волосы распущенными.

Деми Мур Фото: Getty Images

Актриса была отмечена на бенефисе вместе с Келвином Харрисоном-младшим и режиссером Шоном Вангом.

Событие, организованное Sony и спонсируемое Amazon MGM Studios и Disney, собирает лидеров индустрии развлечений, чтобы поддержать Ghetto Film School.

"Мы рады почтить Деми Мур, Келвина Харрисона-младшего и Шона Ванга на нынешнем мероприятии 10 октября. Их работа является примером уровня, к которому стремятся наши студенты, а их личные успехи в области отражают миссию и ценности нашей организации в создании будущего кино", — сказал генеральный директор Монтеа Робинсон.

Напомним, как Деми Мур смогла похудеть после вторых родов.

Также Фокус писал о появлении Деми Мур на публике с тремя дочерьми.