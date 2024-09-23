Деми Мур рассказала, как ей удалось похудеть после вторых родов

Брюсу Уиллису звезда родила трех дочерей. Параллельно она не покидала актерскую карьеру.

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61-летняя американская актриса Деми Мур призналась, как ей удалось похудеть после второй беременности. Об этом она рассказала во время появления на CBS.

Бывшая жена Брюса Уиллиса вспомнила о режиме интенсивных тренировок, который она прошла после рождения второй дочери Скаут Уиллис в 1991 году.

Живя тогда в Малибу с "крепким орешком", Деми ежедневно проезжала на велосипеде 30 миль (примерно 48 километров) в каждую сторону до съемок "Непристойного предложения" (1993), прилагая огромные усилия, чтобы восстановить свою форму после беременности.

"Я так сильно давила на себя. У меня был опыт, когда мне говорили похудеть", — вспомнила Деми Мур.

Она добавила: "Мне кажется, ей было примерно пять-шесть месяцев, когда мы снимали ["Непристойное предложение"]. Итак, я кормила [Скаут] всю ночь, вставала в темноте с кроссовками, с налобным фонарем, ехала на велосипеде до "Парамаунта", куда угодно, даже на месте, где мы снимали; затем съемка полного дня, который обычно составляет 12 часов; а затем начинать все сначала".

Сейчас Деми Мур 61 год Фото: Demi Moore/Instagram

"Даже сама мысль о том, что я сделала со своим телом, выглядит так безумно, так смешно", — отметила мама троих детей.

Кроме Скаут, которой сейчас 33, Деми Мур родила дочерей Румер, 36, и Таллулу, 30, от бывшего мужа Брюса Уиллиса.

Деми Мур с дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, какой гонорар Деми Мур получила за роль стриптизерши.

Также Фокус писал о появлении на публике с тремя дочерьми.