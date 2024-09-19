"Почему бы и нет?": Деми Мур рассказала о рекордном гонораре за роль стриптизерши (фото)

Актриса призналась, что люди "стыдили" ее не только за роль в нашумевшем фильме "Стриптиз", но и за сумму полученного гонорара.

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Звезда Голливуда Деми Мур еще в молодые годы начала борьбу за гендерное равенство в киноиндустрии. В подкасте The Interview звезда рассказала, как ее бывший муж Брюс Уиллис повлиял на нее, заставив потребовать гонорар в 12,5 миллионов долларов за роль в фильме "Стриптиз".

61-летняя звезда стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, получив огромный гонорар за роль стриптизерши в фильме, который снял режиссер Эндрю Бергман в 1996 году.

Кадр из фильма "Стриптиз" с Деми Мур в главной роли

Актриса запросила такую ​​оплату не для того, чтобы соревноваться в финансовых доходах со своим тогдашним мужем-мегазвездой, а потому, что она хотела равной оплаты. "Дело было не в том, чтобы сравнивать себя с ним. Да, я видел, сколько ему платили. На самом деле, речь шла о следующем: "Почему бы и нет? Почему бы и мне не делать то же самое? Если я делаю тот же объем работы, почему бы и мне не делать то же самое?", — объяснила Деми.

Она поделилась, что в тот период была негативная реакция публики: люди "стыдили" ее не только за роль и за сумму гонорара в нашумевшей картине.

"Ну, с "Стриптизом" это было так, как будто я предала женщин, а с "Солдатом Джейн" это было так, как будто я предала мужчин. Но я думаю, самое интересное в этом то, что, когда я стала самой высокооплачиваемой актрисой, люди пытались меня принизить. Я не принимаю это на свой счет. Я думаю, что любой, кто оказался в положении, когда первым получил такое равенство в оплате труда, вероятно, пострадал бы", — рассказала звезда "Без изъяна".

Сейчас, спустя годы, Мур оценивает получение рекордной зарплаты за рол стриптизерши как "очень мощное событие", несмотря на критику, которой она подверглась: "Речь шла не только обо мне; речь шла об изменении игрового поля для всех женщин".

Напомним, 10 сентября Фокус писал о том, что Деми Мур раскрыла настоящую причину своего одиночества.