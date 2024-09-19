"Чому б і ні?": Демі Мур розповіла про рекордний гонорар за роль стриптизерки (фото)

Актриса зізналася, що люди "соромили" її не тільки за роль у гучному фільмі "Стриптиз", а й за суму отриманого гонорару.

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Зірка Голлівуду Демі Мур ще в молоді роки почала боротьбу за гендерну рівність у кіноіндустрії. У подкасті The Interview зірка розповіла, як її колишній чоловік Брюс Вілліс вплинув на неї, змусивши вимагати гонорар у 12,5 мільйонів доларів за роль у фільмі "Стриптиз".

61-річна зірка стала найбільш високооплачуваною акторкою у світі, отримавши величезний гонорар за роль стриптизерки у фільмі, який зняв режисер Ендрю Бергман у 1996 році.

Кадр із фільму "Стриптиз" із Демі Мур у головній ролі

Акторка запросила таку оплату не для того, щоб змагатися у фінансових доходах зі своїм тодішнім чоловіком-мегазіркою, а тому, що вона хотіла рівної оплати. "Річ була не в тому, щоб порівнювати себе з ним. Так, я бачив, скільки йому платили. Насправді, йшлося про таке: "Чому б і ні? Чому б і мені не робити те саме? Якщо я роблю той самий обсяг роботи, чому б і мені не робити те саме?", — пояснила Демі.

Вона поділилася, що в той період була негативна реакція публіки: люди "соромили" її не тільки за роль, а й за суму гонорару в гучній картині.

"Ну, зі "Стриптизом" це було так, ніби я зрадила жінок, а з "Солдатом Джейн" це було так, ніби я зрадила чоловіків. Але я думаю, найцікавіше в цьому те, що, коли я стала найбільш високооплачуваною актрисою, люди намагалися мене принизити. Я не приймаю це на свій рахунок. Я думаю, що будь-хто, хто опинився в становищі, коли першим отримав таку рівність в оплаті праці, ймовірно, постраждав би", — розповіла зірка "Без вади".

Зараз, через роки, Мур оцінює отримання рекордної зарплати за роль стриптизерки як "дуже потужну подію", незважаючи на критику, на яку вона наразилася: "Йшлося не тільки про мене; йшлося про зміну ігрового поля для всіх жінок".

Нагадаємо, 10 вересня Фокус писав про те, що Демі Мур розкрила справжню причину своєї самотності.