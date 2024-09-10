Демі Мур розкрила справжню причину своєї самотності (відео, фото)

Акторка є господинею дев'яти собак. Найбільше вона любить свого чихуахуа на прізвисько Пілаф.

Related video

Зірка Голлівуду Демі Мур у понеділок, 9 вересня, у вечірньому шоу з Джиммі Феллоном на каналі NBC жартома розкрила причину свого незаміжнього статусу, повідомляє Page Six.

61-річна акторка під час шоу мала сліпучий вигляд у рожевій сукні без рукавів. Зірка жартівливо пояснила, що незаміжня, оскільки витрачає час на турботу про своїх дев'ятьох вихованців. Вона із захопленням розповіла про свою крихітну собачку на прізвисько Пілаф і називала її "чарівним створінням".

Демі з гордістю повідомила, що нещодавно її улюблена чихуахуа прикрасила обкладинку журналу "Dogue", і пояснила, як це сталося. "Vogue влаштував "Дні літа в стилі "Dogue", і її (собаку — ред.), звичайно ж, потрібно було позиціонувати як дівчину з обкладинки", — сказала Демі.

Пілаф — улюблена собачка Демі Мур Фото: demimoore/instagram

Ведучий Джиммі в студії поділився милим відеороликом, на якому собаки Демі чекають її повернення додому, і запитав акторку, чи спить вона зі своїми собаками.

"Якби хто-небудь побачив мою нічну рутину, якби її зняли на відео, вони б побачили, наскільки я насправді ексцентрична", — сміючись, сказала Мур. 61-річна акторка пояснила, що в неї є цілий набір пристосувань, щоб усі її собаки вміщалися в її ліжку, включно з подушками-підпорами і двома собачими лежанками. "Ось чому я самотня!" — сказала вона.

Демі з гордістю ділиться фото і відео своєї собачої сім'ї в Instagram, але одне з цуценят стало справжньою зіркою. Зірка "Солдата Джейн" носить із собою свого чихуахуа скрізь, включно з червоними доріжками, пресрелізами, показами мод і зірковими вечірками. Акторка все життя була пристрасною любителькою собак і завела цуценя на прізвисько Пілаф 2020 року.

Відомо, що Демі Мур самотня відтоді, як у листопаді 2022 року розлучилася з шеф-кухарем ресторану Eleven Madison Park Деніелом Гаммом, з яким зустрічалася менше ніж рік.

Раніше, 15 серпня Фокус писав про те, що собака Демі Мур знялася в сумці Birkin для журналу Vogue.