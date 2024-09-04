61-річна Демі Мур знялася у фотосесії Variety і розповіла про свою останню роль (фото)

Демі Мур продемонструвала струнку фігуру і нестаріючу красу. Актриса розповіла про своє ставлення до старіння і головну роль у фільмі "Субстанція".

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Зірка Голлівуду Демі Мур знялася в гламурній фотосесії для модного журналу і поділилася своїми думками щодо перезапуску свого популярного трилера "Привид" і зйомок у новій картині "Субстанція", повідомляє Variety.

На обкладинці Демі зображена в ефектній чорній сукні до підлоги з шифоновим шлейфом. Приталена сукня вигідно підкреслила струнку фігуру 61-річної актриси. Зірка для фотосесії нанесла сяючий макіяж і вклала довге чорне волосся вільними хвилями.

Проживши в Голлівуді понад три десятиліття, Демі Мур в інтерв'ю згадала свою історію провокативних ролей, розповівши про свої "особисті переживання" в останньому фільмі "Субстанція", а також про незабутню роль у фільмі "Привид" з Патріком Свейзі. Коли її запитали про минулі спроби перезняти романтичний фільм 1990 року, вона сказала: "Є фільми, які краще залишити в спокої".

Демі Мур і Патрік Суейзі, кадр із фільму "Привид" Фото: Getty Images

"Усе залежить від того, який підхід. Успіх "Привида" насправді пов'язаний з алхімією. Подумайте про Вупі, яка магічним чином закріпила комедію. Або про Тоні Голдуіна, сусідського хлопця, який є найнепідозрілішим лиходієм, який нічого не підозрює. І про миловидність і мужність Патріка Свейзі", — пояснила вона.

Крім того, актриса вважає, що "Привид" витримав випробування часом і "в цьому фільмі є щось заспокійливе". "Йдеться про речі, які ми вважаємо втраченими, але які насправді ніколи нас не покидають", — зазначила вона. На запитання про те, чи буде вона відкрита для повторного виконання ролі Моллі Дженсен, актриса відповіла, що їй "доведеться подивитися, що вони придумають".

Мур розповіла про свою останню роботу у фільмі "Субстанція", яка принесла їй 13-хвилинних овацій стоячи в травні в Каннах. Дворазова номінантка на премію "Золотий глобус" пояснила, що для того, щоб зіграти героїню, яка відчуває "почуття розпачу" через втрату молодості, їй потрібно було "заглибитися і зрозуміти глибину такого відчаю". За її словами, під час зйомок доводилося робити по 15 дублів окремих сцен. Що стосується питання про те, чи змінив фільм її ставлення до старіння, Мур сказала, що її погляди "не сильно відрізняються до і після" роботи над картиною.

Нагадаємо, 28 серпня Фокус писав про те, що 61-річна Демі Мур знялася в прозорій сукні для Interview Magazine.