61-річна Демі Мур знялася в прозорій сукні для Interview Magazine

Акторка продовжує показувати, що роки — не вирок для жінки, і мотивує інших любити себе в будь-якому віці.

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Американська акторка Демі Мур знялася для вересневого номера Interview Magazine, примірявши розкішне і місцями вельми відверте вбрання, а також дала велике інтерв'ю незадовго до виходу в прокат фільму "Субстанція", світова прем'єра якого запланована на 20 вересня.

Знаменитість, зовнішність якої вперто не піддається часу та віку, на одному з фото позує в прозорій сукні від дизайнера Ентоні Вакарелло для Saint Laurent, демонструючи розкішну фігуру. Чорна сукня від Acne Studios підкреслює її тонку талію, а розкішна корсетна сукня від Schiaparelli Couture з оригінальним оздобленням подолу робить її одночасно рішучою і вразливою.

Є на сторінках журналу і фото, де Демі позує в чорних жакеті та туфлях Bottega Veneta, а поверх її чорних колгот надіті білі труси.

У бесіді з акторкою Мішель Йео, яка і стала текстовим супроводом фотографій, Мур поговорила з нею і про свій науково-фантастичний фільм "Субстанція", де зіграла головну роль. Демі втілила на екрані фільмі Елізабет Спаркл, зів'ялу голлівудську красуню, яка повертає час назад за допомогою препарату з чорного ринку, що має деякі вкрай неприємні побічні ефекти. Молодість, марнославство, бажання, актуальність — це ідеї, які Демі Мур знає надто добре і, як вона каже своїй колезі-акторці Мішель Йео, вмирала від бажання розібратися з ними.

За словами Демі, прочитавши сценарій фільму, вона була дуже зворушена.

"Це був такий унікальний спосіб дослідити цю проблему старіння, соціальної обумовленості, того, що я також бачу як тиск ідеалізованої чоловіком жінки, в який ми, жінки, повірили. В основі всього того, що насправді відбувається, — це те, що ми робимо із собою. І мені сподобалося, що це було проілюстровано в такий фізичний спосіб, через показ насильства за допомогою того, що ми робимо з нашими думками, як ми нападаємо на себе та спотворюємо речі. Велика сила в усвідомленні того, що те, що ми робимо з собою, — це наш вибір, і ми можемо зробити інший вибір. А для тих, хто не шукає такого глибокого послання, це просто розвага", — пояснила вона.

Раніше Демі Мур неодноразово говорила про боротьбу з тим, як суспільство ставиться до жінок, що старіють, і всіляко демонструє, що навіть після 60 вони можуть залишатися бажаними, сексуальними і впевненими в собі.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур запідозрили в романі з музикантом, який молодший за неї на 27 років.