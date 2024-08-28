61-летняя Деми Мур снялась в прозрачном платье для Interview Magazine

Актриса продолажет показывать, что годы – не приговор для женщины, и мотивирует других любить себя в любом возрасте.

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Американская актриса Деми Мур снялась для сентябрьского номера Interview Magazine, примерив роскошніе и местами весьма откровенные наряды, а также дала большое интервью незадолго до выхода в прокат фильма "Субстанция", мировая премьера которого запланирована на 20 сентября.

Знаменитость, внешность которой упорно не поддается времени и возрасту, на одном из фото позирует в прозрачном платье от дизайнера Энтони Вакарелло для Saint Laurent, демонстрируя роскошную фигуру. Черное платье от Acne Studios подчеркивает ее тонкую талию, а роскошное корсетное платье от Schiaparelli Couture с оригинальной отделкой подола делает ее одновременно решительной и уязвимой.

Есть на страницах журнала и фото, где Деми позирует в черных жакете и туфлях Bottega Veneta, а поверх ее черных колгот надеты белые трусы.

В беседе с актрисой Мишель Йео, которое и стало текстовым сопровождением фотографий, Мур поговорила с ней и о своем научно-фантастическом фильме "Субстанция", где сыграла главную роль. Деми воплотила на экране фильме Элизабет Спаркл, увядающую голливудскую красавицу, которая возвращает время вспять с помощью препарата с черного рынка, который имеет некоторые крайне неприятные побочные эффекты. Молодость, тщеславие, желание, актуальность – это идеи, которые Деми Мур знает слишком хорошо и, как она говорит своей коллеге-актрисе Мишель Йео, умирала от желания разобраться с ними.

По словам Деми, прочитав сценарий фильма, она была очень тронута.

"Это был такой уникальный способ исследовать эту проблему старения, социальной обусловленности, того, что я также вижу как давление идеализированной мужчиной женщины, в которое мы, женщины, поверили. В основе всего того, что на самом деле происходит, — это то, что мы делаем с собой. И мне понравилось, что это было проиллюстрировано таким физическим образом, через показ насилия с помощью того, что мы делаем с нашими мыслями, как мы нападаем на себя и искажаем вещи. Великая сила в осознании того, что то, что мы делаем с собой, — это наш выбор, и мы можем сделать другой выбор. А для тех, кто не ищет такого глубокого послания, это просто развлечение", – объяснила она.

Ранее Деми Мур не раз говорила о борьбе с тем, как общество относится к стареющим женщинам, и всячески демонстрирует, что даже после 60 они могут оставаться желанными, сексуальными и уверенными в себе.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур заподозрили в романе с музыкантом, который моложе ее на 27 лет.