Разница в 27 лет: Деми Мур заподозрили в романе с известным музыкантом

Деми Мур и Джо Джонас ранее имели отношения с партнерами, с которыми у них была солидная разница в возрасте.

61-летняя голливудская актриса была замечена в компании 34-летнего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса в Каннах. Они вместе посетили гала-концерт amFAR, а затем отправились в ресторан отеля Hotel du Cap на Антибе, Франция, пишет PageSix.

Джо выступил на мероприятии, которое вела Деми. Актриса пританцовывала под его песню Cake by the Ocean. Примечательно, что в тот вечер должен был выступить Ник, но не Джо, который шокировал фанатов.

Мур и Джонас познакомились на юге Франции в прошлом месяце. Учитывая, что Деми много лет дружит с его братом Ником, не исключено, что актриса и музыкант впервые встретились много лет назад.

"Деми и Джо подружились. У них есть общие друзья, и они сблизились", — поделился один из источников.

В прошлом году Джо Джонас развелся с Софи Тернер Фото: Getty Images

Другой инсайдер сообщил сайту, что у них уже завязались романтические отношения, но не стал вдаваться в подробности.

Другие СМИ пишут, что между знаменитостями только дружба и ничего более. Сами фигуранты светских сплетен слухи пока не комментируют.

Разницей в возрасте среди знаменитостей сегодня уже никого не удивишь. Как известно, Ник Джонас, брат Джо, женат на индийской актрисе Приянке Чопре, которая старше за него на 10 лет. Сама Деми была замужем за Эштоном Кутчером, который моложе ее на 15 лет, а ее близкая подруга Шер встречается с мужчиной, младшим на 40 лет.

Мур ездила в Канны, чтобы продвигать свой фильм "Вещество" на кинофестивале.

Что касается Джо Джонаса, то после пяти месяцев отношений он недавно расстался с моделью Сторми Бри, а в прошлом году развелся с женой Софи Тернер, с которой у него две дочери — трехлетняя Уилла и годовалая Дельфина. Теперь Софи встречается с британским аристократом Перегрином "Перри" Пирсоном.

Более десяти лет назад Джо встречался с другой Деми Мур, Деми Ловато. Они были вместе с 2009 по 2010 год. Среди его девушек отметились Тейлор Свифт, Эшли Грин, Камилла Белль и Эй Джей Михалка.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур рассказала об откровенной сцене в новом фильме.