Софи Тернер, Кевин Костнер и Хью Джекман: кто из знаменитостей развелся в 2023 году
В то время, когда многие знаменитости обручились и сыграли свадьбы, другие – сообщили о том, что разводятся. И если некоторые разводы мало удивили фанатов, другие шокировали. Ведь звездные пары вроде Софи Тернер и Джо Джонаса казались идеальными.
Этот год принес множество диких и скандальных расставаний, от ожидаемых, вроде Арианы Гранде и ее супруга, агента по недвижимости Далтона Гомеса, до неожиданного развода Кевина Костнера и его жены Кристин Баумгартнер. Пара, которая еще недавно вместе позировала на красных дорожках, скандально делила кастрюли и собачьи миски. Вот самые громкие разводы знаменитостей 2023 года, пишет Page Six.
Медоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан
Дочь актера Пола Уокера Медоу Уокер с мужем Луи Торнтон-Алланом расстались после трех лет брака.
В социальных сетях Медоу сказала, что развод был "единым решением", и поделилась совместным заявлением от имени теперь уже бывшей пары.
"После трех чудесных лет брака мы пришли к соглашению мирно расстаться. Это действительно единое решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наши пожелания о конфиденциальности. Мы сохраняем взаимную любовь и уважение друг к другу и продолжим поддерживать друг друга", — написала модель в Instagram .
Пара связала себя узами брака на пляже в Доминиканской Республике в октябре 2021 года. К алтарю Медоу вел друг и коллега ее покойного отца Вин Дизель.
Мэрайя Кэри и Брайан Танака
Мэрайя Кэри и Брайан Танака не были официально женаты, но они прожили вместе семь лет и казались крепкой парой.
Инсайдер сообщил, что Танака, который младше Кэри на 14 лет, хотел детей, а она нет.
Кэри делит близнецов Мароккана и Монро со своим бывшим мужем Ником Кэнноном.
Кендалл Дженнер и Bad Bunny
Эта парочка знаменитостей тоже не связала себя узами брака, но новость о их расставании очень расстроила фанатов, которые надеялись на другой исход и свадебные колокола.
Кендалл и Bad Bunny встречались менее года. И им просто стало тяжело поддерживать отношения на расстоянии из-за постоянных разъездов.
Карди Би и Offset
Карди Би подтвердила в начале декабря, что они с Offset расстались после шести лет брака. Причиной стали слухи о том, что Offset изменял Карди с другой женщиной.
"Мне не хочется это выяснять, потому что я уже минуту, как одинока. Я просто не знаю, как рассказать об этом миру", — написала певица в Instagram и заявила, что с нетерпением ждет начала 2024 года, чтобы начать все "с нуля".
Дэвид Линч и Эмили Стоффл
Сообщается, что жена Дэвида Линча Эмили Стоффл подала на развод со знаменитым режиссером после 14 лет брака в декабре 2023 года.
У пары, поженившейся в 2009 году, есть одна дочь, и актриса обратилась в суд с просьбой предоставить ей единоличную юридическую и физическую опеку.
Для создателя "Твин Пикса", который ранее был женат на Пегги Линч, Мэри Фиск и Мэри Суини, это четвертый брак.
Крис Эпплтон и Лукас Гейдж
Любимый парикмахер Ким Кардашьян Крис Эпплтон подал на развод со звездой сериала "Белый лотос" Лукасом Гейджем 13 ноября после всего лишь шести месяцев брака.
Эпплтон назвал причиной раскола непримиримые разногласия и отметил, что они подписали послебрачное соглашение всего через пару недель после свадьбы в апреле.
Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон
Актриса и модель Джоди Тернер-Смит подала на развод со звездой сериала "Грань" Джошуа Джексоном 2 октября 2023 года. Джоди назвала причиной расставания непримиримые разногласия.
Джошуа и Джоди связали себя узами брака на скромной свадьбе в декабре 2019 года после того, как она сделала ему предложение почти за год до этого.
У пары есть общая дочь Джени, которая родилась в 2021 году. Джексон уже начал встречаться с актрисой Лупитой Нионго.
Хью Бонневиль и Лулу Уильямс
Звезда культового сериала "Аббатство Даунтон" Хью Бонневиль и его жена Лулу Уильямс расстались после 25 лет брака.
Представитель актера подтвердил, что пара разошлась 30 сентября. У Бонневиля и Уильямс есть один ребенок, сын по имени Феликс.
Дэнни Мастерсон и Бижу Филлипс
Бижу Филлипс подала на развод с актером Дэнни Мастерсоном в сентябре после того, как его приговорили к 30 тюремного заключения за изнасилование.
Причиной раскола Филлипс назвала непримиримые разногласия. Пара прожила в браке почти 12 лет. У них есть 9-летняя дочь Фианна Фрэнсис.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
После 27 лет брака и двоих детей Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о своем расставании 15 сентября.
"Нам повезло провести почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост ", — написал дуэт в совместном заявлении для People .
Пара, поженившаяся в 1996 году, назвала свою семью своим "высшим приоритетом", написав: "Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой".
Джо Джонас и Софи Тернер
Джо Джонас и Софи Тернер расстались после четырех лет брака. Джо Джонас подал на развод с Софи после четырех лет брака 5 сентября. В заявлении певец, у которого двое детей от актрисы "Игры престолов", заявил, что их брак "безвозвратно разрушен".
Развод в итоге стал скандальным, когда Джо начал обвинять Софи в том, что она якобы бросила их дочерей на него и уехала на съемки. В соцсетях и СМИ развернулась кампания по защите актрисы, а журналисты стали задаваться вопросом, нет ли в заявлениях мизогинии.
Позже источники сообщили, что "развод был последним средством" для Джонаса , который "чувствовал, что исчерпал все возможности спасти брак". Софи уже начала встречаться с британским аристократом Перегрином Пирсоном.
Тина Ноулз и Ричард Лоусон
Мать Бейонсе, Тина Ноулз, 26 июля подала на развод со своим вторым мужем Ричардом Лоусоном. Причиной их расставания бизнесвумен назвала "непримиримые разногласия".
Пара дружила на протяжении десятилетий, прежде чем в 2013 году они решили попробовать перевести свои отношения в другую плоскость. Два года спустя они поженились во время потрясающей церемонии на яхте в Ньюпорт-Бич, Калифорния.
Ранее она была замужем за Мэтью Ноулзом, от которого у нее есть дочери Бейонсе и Соланж.
Белла Хадид и Марк Кальман
Модель Белла Хадид и ее бойфренд Марк Кальман расстались после двух лет отношений.
"Они были очень влюблены друг в друга, но отношения в конечном итоге исчерпали себя, и они решили положить этому конец, — рассказал источник.
София Вергара и Джо Манганьелло
Актеры София Вергара и Джо Манганьелло объявили о своем расставании в июле 2023 года. Пара поженилась на роскошной церемонии в 2015 году.
В заявлении пары говорится: "Мы приняли трудное решение развестись. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в этот новый этап нашей жизни".
По слухам, София и Джо были слишком разными людьми, к тому же Джо хотел детей, а София была сосредоточена на своей карьере и светской жизни. Развод прошел мирно, Вергара даже отдала Джо его любимую собачку.
Ариана Гранде и Далтон Гомес
В июле 2023 года СМИ сообщили, что певица Ариана Гранде и ее супруг Далтон Гомес тихо расстались в январе того же года и планировали развестись. "Они пришли к решению вместе", — рассказал инсайдер.
Пара начала встречаться в начале 2020 года и обручилась менее чем через год. Они поженились на частной свадебной церемонии в мае 2021 года в ее особняке в Монтесито, Калифорния. Буквально сразу после развода Ариана начала встречаться с актером Итаном Слейтером, который бросил свою жену и ребенка.
Рики Мартин и Джван Йосеф
В совместном заявлении от 6 июля Рики Мартин и Джван Йосеф объявили, что разводятся после шести лет брака.
"Наше самое большое желание сейчас — сохранить здоровую семейную динамику и отношения, основанные на мире и дружбе, чтобы продолжить совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которые мы испытываем друг к другу", — написали уже бывшие супруги.
Рики и его возлюбленный поженился в 2017 году, у них родились дочь Люсия и сын Ренн.
Тори Спеллинг и Дин Макдермотт
Звезда "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг и Дин Макдермотт объявили о своем расставании 17 июня. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывает пятерых детей. Тори заставила поволноваться своих фанатов.
Дочь звездного покойного продюсера Аарона Спеллинга в какой-то момент едва не объявила себя банкротом, жила с детьми в трейлере и даже стала свидетельницей преступления.
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер
Жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер 1 мая подала на развод со звездой "Йеллоустоуна" после 18 лет брака.
Кристин назвала причиной их расставания "непримиримые разногласия" и попросила о совместной опеке над их тремя детьми. В итоге развод стал невероятно скандальным: Костнер выгонял бывшую жену из своего семейного дома, пара делила собачьи миски и домашнюю утварь, а Кристин требовала от актера-миллионера достаточную сумму отступных. За всем этим с изумлением наблюдали фанаты Костнера. Словом, этот развод точно можно назвать самым скандальным разводом 2023 года.
Тони Гаррн и Алекс Петтифер
В апреле модель Тони Гаррн объявила в Instagram, что она и ее муж, звезда фильма "Супер Майк" Алекс Петтифер разводятся после двух лет брака.
"Мы продолжим наши отношения как друзья и родители нашего ангела Луки", — написала Гаррн в Instagram, имея в виду годовалую дочь пары.
Шеннон Доэрти и Курт Исвариенко
Шеннон Доэрти подала на развод с мужем Куртом Исвариенко 21 апреля после того, как у нее "не было другого выбора".
Публицист Доэрти Лесли Слоан намекнула на тот факт, что неверность могла быть причиной их раскола.
Сообщается, что между актрисой и фотографом нет брачного договора, они женаты с октября 2011 года и не имеют детей.
Дэн Рейнольдс и Айя Волкман
Дэн Рейнольдс, фронтмен Imagine Dragons и его жена Ая Волкман официально объявили о расставании после более чем 10 лет брака. Пара, у которой четверо детей, рассталась еще год назад.
Позже выяснилось, что пара подавала документы на развод еще в 2018 году, но через год они помирились.
Дэн Рейнольдс уже встречается с актрисой Минкой Келли.
Эль Фаннинг и Макс Мингелла
Актриса Эль Фаннинг подтвердила свой разрыв с Максом Мингеллой, звездой "Рассказа служанки" в апреле.
Эль подтвердила, что она снова одинока, но по-прежнему "безнадежный романтик".
Она и Мингелла встретились на съемках фильма "Teen Spirit" в 2018 году, а год спустя дебютировали на красной дорожке Met Gala. Свою личную жизнь они держали в тайне, за эти годы они лишь несколько раз появлялись на публике.
Неясно, когда именно их отношения закончились.
Риз Уизерспун и Джим Тот
Еще одна идеальная голливудская пара объявила о своем разводе в марте 2023 года. На момент расставания паре оставалось всего два дня до 12-й годовщины свадьбы.
"Мы с большой осторожностью и вниманием приняли трудное решение о разводе", — написала актриса в Instagram.
Лауреатка премии "Оскар" добавила, что "самым большим приоритетом" пары является их сын Теннесси.
Бритни Спирс и Сэм Асгари
17 августа Спирс и Асгари решили расстаться в июле после года брака. Развод оказался скандальным, потому что стали появляться намеки на то, что Бритни изменяла Сэму, который был с ней несколько лет до того, как они решили сочетаться браком.
Также инсайдеры рассказывали, что пара часто скандалила и даже дралась. Но среди причин расставания называли и выкидыш Бритни. Певица не смогла справиться с этой потерей, так как очень хотела стать матерью.
Напомним, ранее Фокус писал о главных скандалах 2023 года.