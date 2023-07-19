Жена Кевина Костнера ответила на обвинения в желании "ограбить" актера

Кевин Костнер заявлял, что его бывшая возлюбленная специально за несколько месяцев до развода начала покупать дорогие вещи.

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49-летняя Кристин Баумгартнер ответила на обвинения в желании "ограбить" Кевина Костнера перед разводом. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Жена звезды "Йеллоустоуна" отреагировала на его заявления о том, что она "обнажила дом" во время их скандального развода.

Баумгартнер подала новые юридические документы, в которых она утверждает, что экстренное слушание касательно их вещей не требуется, поскольку она утверждает, что предоставила адвокату Костнера "фотографии вещей, которые она планирует изъять".

Слушание, чтобы убедиться, что она не "обнажила дом", является "ненужным", заявляет бывшая дизайнер сумок.

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Ранее суд постановил, что Кристин должна обсудить со звездой "Йеллоустоуна", прежде чем забирать какое-либо имущество из их поместья в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Впрочем, в своем новом заявлении Баумгартнер объясняет, что она арендовала комнату для хранения, готовясь к своему переезду, и уже сохранила свой велосипед Peloton, семейные реликвии, одежду и сувениры друзей.

49-летняя Баумгартнер отмечает в документах, что она предоставила адвокатам Костнера PDF-файл с фотографиями личных вещей, которые она изъяла, и настаивает, что ее мужу "не повредит" изъятие вышеупомянутых вещей.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Напомним, перед разводом Кристин Баумгартнер приобрела дорогое авто.

Также Фокус писал о желании актера отомстить своей бывшей возлюбленной за развод.